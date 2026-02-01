Områdeschef
Områdeschef till Botkyrkabyggen
Vill du ta ett helhetsansvar för ett geografiskt område och leda arbetet med att skapa trygga, trivsamma och välfungerande boendemiljöer för våra hyresgäster? Trivs du i en roll där du kombinerar strategisk utveckling med ett närvarande och engagerat ledarskap i vardagen?
Då kan rollen som områdeschef hos Botkyrkabyggen vara nästa steg för dig!
Om rollen
Som områdeschef har du det övergripande ansvaret för fastighetsförvaltningen i ditt område - från kundrelationer och fastighetsdrift till personalansvar, ekonomi och långsiktig utveckling. Du ansvarar för sex fastighetsvärdar, en förvaltare och en utemiljösamordnare. Du arbetar både operativt och strategiskt för att säkerställa hög kvalitet i förvaltningen, stärka kundnöjdheten och bidra till lönsamhet genom effektiv resursanvändning.
Botkyrkabyggen fortsätter att växa och satsar på att stärka kompetensen inom fastighetsförvaltning, underhåll och klimat för att skapa ännu tryggare och trivsam boendemiljö för sina hyresgäster. Som en del av denna utvecklingsresa utökar de antalet områdeschefer från två till tre - och här får du chansen att kliva in i en nyckelroll.
I den här rollen blir du en viktig drivkraft i att forma och utveckla området i linje med Botkyrkabyggens mål, riktlinjer och värderingar. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp, rapporterar till förvaltningschefen och utgår från områdeskontoret i Fittja.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för fastighetsförvaltningen i området - från daglig drift till utveckling, investeringar och projekt.
Planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten samt området i sin helhet.
Ha personalansvar för områdets medarbetare, inklusive arbetsmiljö och rekrytering.
Utöva fastighetsägaransvar samt säkerställa att alla myndighetskrav efterlevs.
Ansvara för områdets budget, ekonomiskt resultat och uppföljning av nyckeltal.
Säkerställa hög kundnöjdhet och trygghet i området samt arbeta proaktivt för att nå uppsatta mål.
Driva ett nära samarbete med övriga områden för att säkerställa enhetliga arbetssätt.
Arbeta enligt Botkyrkabyggens processer och rutiner och aktivt bidra till att utveckla arbetssätt för ökad effektivitet och kundfokus.
Delta i strategiskt utvecklingsarbete och bidra i förvaltningens ledningsgrupp.
Vem du är
Universitets- eller högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, ekonomi, juridik eller motsvarande kompetens.
Flerårig erfarenhet från fastighetsbranschen.
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar.
Goda kunskaper inom fastighetsägaransvar, fastighetsteknik och fastighetsekonomi.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Erfarenhet av upphandling, gärna enligt LOU.
B-körkort.
Erfarenhet från allmännyttigt eller kommunalt bostadsbolag samt erfarenhet av jobba med projektledning är meriterande.
Du är en trygg, engagerad och vägledande ledare som skapar struktur, delaktighet och arbetsglädje. Du kommunicerar tydligt, har lätt för att samarbeta och trivs med att driva både projekt, förändringsarbete och dagliga operativa frågor.
Du är affärsmässig, analytisk och har god förståelse för fastighetsteknik, juridik och ekonomi - och du använder den kunskapen för att skapa värde och långsiktig hållbarhet i ditt område.
Vad Botkyrkabyggen erbjuder
Botkyrkabyggen erbjuder dig ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och många kontaktytor både i och utanför företaget. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, flexibla arbetstider och ett gott arbetsklimat.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Botkyrkabyggen med Fasticon. Du söker tjänsten via annonsen. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post.
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att vi arbetar med fokus på att rekrytera rätt kompetens i förhållande till verksamhetens behov.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult jenny.tell@fasticon.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan! Så länge annonsen är publicerad tar vi emot ansökningar. Vi använder oss av tester som en del av vår rekryteringsprocess och slutkandidaten kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.fasticon.se
