Områdeschef
2025-09-03
Har du ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap, ett genuint engagemang för barns hälsa och utveckling samt vill vara med och påverka barnhälsovården i Västra Götalandsregionen?
Då kan detta vara något för dig! Vi söker nu en enhetschef till Central barnhälsovård, en mångfacetterad och kreativ verksamhet som arbetar evidensbaserat med ett viktigt uppdrag inom folkhälsa och barnhälsovård.Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Central barnhälsovård är en del av regionområdet Hälso- och specialistvård för barn och unga inom Regionhälsan. Verksamheten är regional och arbetar för en tillgänglig, rättvis och jämlik barnhälsovård av god kvalitet i Västra Götalandsregionen. Central barnhälsovård har i uppdrag att följa, analysera samt utvärdera hälsodata och kvalitetsindikatorer från över 200 barnavårdscentraler i Västra Götalandsregionen. Verksamheten ansvarar även för att följa och sprida aktuell kunskap, driva metodutveckling, planera och genomföra fortbildning samt delta i regionala och nationella nätverk. Central barnhälsovård har cirka 25 medarbetare som utgår från Göteborg, Skövde, Vänersborg och Borås. I verksamheten arbetar specialistsjuksköterskor som verksamhetsutvecklare, barnhälsovårdsöverläkare, psykologer, dietister, administratörer och logopeder.
Om arbetet
Som enhetschef har du ett samlat ansvar för den operativa verksamheten, ekonomin, personalen och arbetsmiljön. Du rapporterar direkt till områdeschefen och arbetar tillsammans med medarbetarna för att driva förbättringsarbete och utveckla arbetssätt. Verksamheten behöver ledas på ett sätt som gör att barnhälsovårdens behov tillgodoses. Samverkan med andra professioner och verksamheter som berör barn samt familjer är en viktig del av uppdraget. Du kommer att ingå i relevanta regionala grupperingar och projektstyrgrupper. Arbetet är både operativt och strategiskt, med fokus på att driva utvecklingen mot nya och smarta arbetssätt.
Om dig
Du har en högskoleutbildning som är relevant för tjänsten och dokumenterat goda ledaregenskaper, gärna inom hälso- och sjukvård och en politiskt styrd organisation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som chef samt kunskap och erfarenhet av barnhälsovård, socialpediatrik och förebyggande arbete.
Ditt ledarskap är närvarande och tillitsbaserat. Som person är du trygg, reflekterande och prestigelös. Du ser möjligheter och helhet, är strategisk och handlingskraftig. För dig är ett hälsofrämjande förhållningssätt en självklarhet. Du har god förståelse för olika professioners perspektiv och är van att samverka med andra verksamheter. För att lyckas i denna tjänst ser vi att du är tydlig i din kommunikation, har god förmåga att lyssna in, är modig i beslutsfattandet och har förmågan att prioritera. Du har lätt för att verka och samarbeta på alla nivåer och uttrycker dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänstgöringsort är Göteborg, Skövde, Vänersborg eller Borås. Vi arbetar mycket digitalt men som chef kommer du också att behöva vara fysiskt närvarande på de olika arbetsplatserna. Arbetet innebär därför resor inom hela Västra Götalandsregionen.
Rekryteringsprocessen
Intervjuerna är planerade att genomföras i olika steg. Den första intervjun med arbetsgivaren sker den 1 oktober. Därefter hålls intervju med facklig referensgrupp den 8 oktober. Som en del av urvalsprocessen sker djupintervju och testning vid regionens center för chefsrekrytering, vilket är planerat till den 14 oktober.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Månadslön
