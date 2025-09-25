Områdesassistent till Svenska kyrkan Västerås
Vill du ha en varierad och betydelsefull tjänst där ingen dag är den andra lik? Som områdesassistent i Svenska kyrkan Västerås får du en nyckelroll i arbetet med att stötta chefer och medarbetare - i ett sammanhang som rymmer både stad och landsbygd, stort engagemang och många kompetenser. Här blir du en del av ett professionellt och prestigelöst arbetslag som tillsammans arbetar för att vara en levande och relevant kyrka.
Om arbetsplatsen
Svenska kyrkan Västerås är ett av landets största pastorat och rymmer 13 församlingar. För att kunna leda och utveckla verksamheten är pastoratet indelat i fyra pastorala områden: Norra, Östra, Västra och Centrala området. Varje område leds av en pastoralområdeschef (PO-chef) tillsammans med enhetschefer för respektive arbetslag.
I norra området, där den här tjänsten hör hemma, finns fem församlingar och tre arbetslag med totalt cirka 40 medarbetare. Här möts stad och landsbygd, tradition och förnyelse - och här finns ett starkt engagemang och bred kompetens bland både anställda och ideella. Som områdesassistent blir du en central del i det arbetet.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Tjänsten kallas internt för pastoralområdesassistent (PO-assistent) och är ett administrativt och serviceinriktat stöd till både PO-chefen - som är din närmaste chef - och enhetscheferna i området. Du har också nära kontakt med PO-assistenterna i de andra områdena, med många av de medarbetare du stöttar i vardagen samt med pastoratets stödfunktioner inom lön, HR, ekonomi och bokning.
Som områdesassistent är du den som får vardagen att flyta - du stöttar cheferna, håller ihop trådarna och ser till att saker blir gjorda. Arbetsuppgifterna är varierade: schemaläggning och vikarieanskaffning, administration, diarieföring och statistik är återkommande delar av jobbet. Du introducerar nya medarbetare i system och rutiner, svarar på frågor och blir ofta den som andra vänder sig till när de behöver hjälp.
I tjänsten ingår även uppgifter kopplade till ekonomi, som att hantera bokföringsunderlag och stötta i fakturahantering, samt anställningsadministration. Du har också en självklar roll som sekreterare i norra områdets ledningsgrupp.
Det här är en social roll med många kontaktytor. Tempot kan vara högt och uppgifterna växlar snabbt, men för dig som trivs med att hjälpa andra, hitta lösningar och ha många bollar i luften är det just variationen som gör jobbet både roligt och utvecklande.
Så här beskriver din blivande kollega Bea sitt arbete:
"Som PO-assistenter jobbar vi nära och stöttar varandra när det behövs, och vi träffas regelbundet för att stämma av frågor så att vi i stort gör lika i de fyra områdena. Det bästa med mitt jobb är friheten och variationen - vi har roligt tillsammans och den ena dagen är aldrig den andra lik. Dessutom finns många goda samarbeten, både i arbetslagen och i pastoratet som helhet."
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en genomförd gymnasieutbildning och erfarenhet från serviceyrke. Har du arbetat som chefsstöd eller med liknande administrativa arbetsuppgifter ser vi det som meriterande, likaså om du har jobbat med personalfrågor tidigare. Vana vid att arbeta i många olika system är en förutsättning.
Du behöver också kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift, ha goda IT-kunskaper och B-körkort samt tillgång till bil.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara serviceinriktad - lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du möter andra med vilja och förmåga att hjälpa till och leverera lösningar.
Vi tror också att du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du kommunicerar väl och bidrar till att hitta konstruktiva lösningar när åsikter skiljer sig åt.
Helhetssyn är viktigt i rollen - du förstår din egen uppgift men tar också hänsyn till det större perspektivet och verksamhetens bästa i dina beslut och prioriteringar.
Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete och driver dina processer vidare. Samtidigt är du strukturerad - du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt och håller tidsramar.
Vi ser lojalitet som en självklarhet - att du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och vår gemensamma verksamhet, står bakom fattade beslut och lyfter frågor på ett professionellt sätt i rätt forum.
Slutligen behöver du vara flexibel - arbetet innebär snabba skiften mellan olika uppgifter och situationer, och vi söker dig som ser möjligheterna i förändringar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Till sist
Tjänsten är på heltid och är till största delen förlagd på dagtid, men viss variation kan förekomma.
Vi är nyfikna på vem du är och hoppas att du vill bli en del av vårt sammanhang! Hör gärna av dig till någon av oss som står angivna längst ner i annonsen om du har frågor eller vill veta mer.
Vi ser fram emot din ansökan!
Kort om Svenska kyrkan Västerås:
Svenska kyrkan Västerås har ca 78 000 medlemmar. Här arbetar omkring 230 schyssta medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Här får du dels många arbetskamrater och dels många möten och kontakter med andra människor genom våra olika verksamheter. Vi som arbetar här finns i 26 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället.
Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken, präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara troende för att arbeta hos oss, om du inte arbetar inom något av profilyrkena. Men däremot måste du dela våra grundläggande värderingar som grundar sig på den kristna tron.
När du väljer att arbeta hos oss bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, delta i verksamheter, prata med en präst när det krisar och mycket mer.
Vill du bli en av oss? Ersättning
