O'Learys Ekerö söker Köksmästare - O'learys Trademark AB - Kockjobb i Ekerö

O'learys Trademark AB / Kockjobb / Ekerö2021-04-11O'Learys Ekerö söker en Köksmästare till vårt nya koncept O'Learys Seaside på Ekerö. Vi söker dig som har passion för mat, dryck, sport och människor och vill vara med i utvecklingen av det nya konceptet.Restaurangen på Ekerö är vackert belägen precis vid Mälaren i Jungfrusunds marina och öppnar i början på juni. Som köksmästare får du vara med från början i allt från rekryteringen av personal till att utveckla köket passande för det nya konceptet - O'Learys Seaside.Om oss: Vi är en social eatertainment-restaurang där mat, dryck, sport och stämning alltid är i fokus. Vi erbjuder en unik upplevelse med en touch av Boston, oavsett om man vill följa favoritlagets framfart eller utmana polarna i en rafflande 5-kamp med bowling, shuffleboard och arkadspel.Vi står under 2021 inför en spännande utmaning liksom många andra i vår bransch, och vi ser fram emot att kunna fortsätta ge våra gäster - eller Fans som vi kallar dem - bästa möjliga upplevelse.Vi söker nu en köksmästare till vår nyöppnade restaurang (planerad start i mitten på juni 2021) som får chansen att vara med och driva restaurangens utveckling, nå resultat och bygga en hållbar verksamhet.Hos oss på O'Learys är lagkänslan det allra viktigaste, och samarbete är det vi värderar högst hos alla våra lagmedlemmar.Vi söker efter en ledare som:har passion för mat, dryck, sport och människor.tycker om att utmana både sig själv och sitt team, och ser utveckling som en del av det dagliga arbetet.leder medarbetarna till att utvecklas och nå uppsatta mål tillsammans.Coachen önskar att du:har kockutbildning samt minst 5 års tidigare erfarenhet av arbete som köksmästare eller souschef på ā la carte-restaurang.är resultatinriktad, strategisk och tar ansvar för dina uppgifter.sätter en ära i att ansvara för matkvaliteten till gästerna.är lyhörd och uppmärksam på andra människors behov.Som köksmästare på O'Learys ansvarar du för förberedelser av maträtter i enlighet med O'Learys recept, för att ge gästerna en utmärkt service och kvalitet. Du planerar och leder arbetet i köket och disken och ansvarar för rekrytering, schemaläggning, budgetering och utbildning av kökspersonal. Du ansvarar också för underhåll av ytor och utrustning.Sök tjänsten genom att skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag.Välkommen med din ansökan!START: Önskvärt mitten på maj då O'Learys Ekerö beräknas öppna i mitten på juni.OMFATTNING: HeltidARBETSTIDER: 40/h per vecka. Flexibel arbetstid baserat på restaurangens öppettiderPLATS: O'Learys Ekerö (Jungfrusunds marina)VI ERBJUDER DIG: En unik möjlighet att vara med och bygga upp ett restaurangkoncept ifrån början tillsammans med en driven ägartrio.KONTAKT: hr.ekero@olearys.se O'Learys Bar & Restaurant - är en svensk franchisekedja som grundades 1988 i Göteborg. Idag finns över 120 restauranger i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Singapore, Kina och Vietnam. Den totala omsättningen uppgick 2015 till 1,85 miljarder kronor. Som partner till svenska FN-förbundet driver O'Learys CSR-programmet Meal4Meal, vilket hittills har bidragit till 1,4 miljoner skolmåltider i DR Kongo och Etiopien. Under 2014 och 2015 blev O'Learys nominerat som Gasellföretag av Dagens Industri och prisades 2014 som ett av Sveriges superföretag av Veckans Affärer och Bisnode. O'Learys kärnvärden är Fair, Passionate, Proud. Mer information hittar du på ( http://www.olearyssportsbar.com) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-11Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-28O'learys Trademark AB5683688