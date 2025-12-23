Ölandsbladet sommarvikarier
2025-12-23
Med lokal journalistik och opinionsbildning, med professionella mediestrateger och med effektiva distributionsbolag vill vi vara betydelsefulla för människorna, föreningarna och näringslivet i det lokala samhället.
Vi är stolta över vårt uppdrag: att hålla demokratin levande och aktiv.
Ölandsbladet söker nu sommarvikarier, kom och jobba med oss!
Vi söker dig som vill vikariera som reporter på vår allmänna redaktion och/eller sportredaktion med placering i Borgholm eller Färjestaden.Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett varierande och spännande sommarjobb? Tveka inte, sök nu!
Arbetet som reporter på den allmänna redaktionen är mycket varierande och i dina uppgifter ingår att göra journalistiskt innehåll som nyhetsartiklar, reportage och tv.
Som sportreporter kommer du i första hand skriva nyhetsartiklar och reportage, även arbete med rörlig bild förekommer. Kvalifikationer
Generellt för samtliga tjänster ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket samt journalistutbildning och/eller erfarenhet av redaktionellt arbete. Vi ser att du är självständig, stresstålig och kan ta egna intiativ då du jobbar mot deadlines. Du har även god planeringsförmåga, är ansvarstagande och har ett genuint intresse för den tjänst du söker. Anställningsvillkor
B-körkort
I din ansökan bifogas
- CV,
- Personligt brev
- Referenser
- Vilken tjänst du söker
- Önskad arbetsort
Arbetstid
Arbetstiderna innebär tjänstgöring på dagtid och/eller kvällar.
Vi undanber oss vänligt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
