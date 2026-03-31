OKG/Uniper söker Traineer - Nordic Nuclear Trainee Program
Sydkraft AB / Maskiningenjörsjobb / Oskarshamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Oskarshamn
2026-03-31
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydkraft AB i Oskarshamn
, Karlshamn
, Stockholm
, Kävlinge
, Nora
eller i hela Sverige
Nu söker vi Nuclear Heroes till Unipers traineeprogram. Är du nyfiken på kärnkraft och vill få en unik inblick i Nordens mest framstående kärnkraftsbolag? Då skall du läsa mer om möjligheten att bli en del av Nordic Nuclear Trainee Program.
Uniper har tillsammans med Vattenfall, Fortum och TVO ett gemensamt traineeprogram på tolv månader där du som trainee ges en unik introduktion och karriärmöjlighet genom att knyta kontakter inom en framtidsbransch.
Hej!
Det är vi som är Uniper, ett internationellt energiföretag som driver utvecklingen mot fossilfri elproduktion. Vi är stolta över att vi två år i rad har blivit utsedda till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Nyckeltalsinstitutets mätning. Vår framgång bygger på en arbetsplats där människor med olika perspektiv, tankesätt, kompetenser och erfarenheter möts. Vi tror på en arbetsplats där varje människa kan bidra med något värdefullt. Där alla känner sig lika uppskattade och respekterade, oavsett om man arbetar vid våra produktionsanläggningar, kontoret eller hemma. I vårt arbete för en hållbar framtid är en stark och integrerad säkerhetskultur grundläggande, vilket speglar vår företagskultur och engagemang i allt vi gör. Det är så vi utvecklas som företag och skapar en framtid tillsammans. Vi kallar det för Uniper Way, vår företagskultur. Vi tror att vägen till en hållbar framtid går genom att steg för steg utveckla och förändra, genom att sätta upp mätbara mål som vi uppnår tillsammans. Tror du också på en fossilfri framtid? Följ med oss på vår resa. The beating heart of Energy!
Din roll hos oss
Nuclear Heroes! Nu söker vi traineer som vill vara med oss på vår resa och utveckling mot framtidens energilösningar. Som trainee inom Uniper-koncernen erbjuds du anställning på OKG AB, ett av våra kärnkraftsbolag beläget i Oskarshamn, samtidigt som du deltar i programmet under ditt första anställningsår.
Som trainee kommer du att få utforska olika delar av Unipers kärnkraftsverksamheter med möjlighet till två rotationer inom OKG och/eller koncernen. Du får möjligheten att bygga ett ovärderligt nätverk inom branschen och ges en djupare förståelse för företag som är verksamma inom kärnteknik i Norden.
Under de tolv månader som traineeprogrammet fortlöper kommer fysiska träffar att varvas med digitala seminarier som fokuserar på dig och din personliga utveckling. Samtidigt kombineras traineeprogrammet med ordinarie arbete i den grundbefattning som du erhållit. Efter avslutat traineeprogram kommer du att fortsätta att få utvecklas i den befattningen som du kombinerat programmet med.
Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bl.a. av regler kring säkerhetsskydd, exportkontroll och nukleär icke-spridning. Vi kommer därför att genomföra säkerhetsprövning av alla våra tjänster och komplettera med registerkontroll för säkerhetsklassade befattningar, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Uniper är en del av samhällskritisk verksamhet i Sverige varför den här befattningen kan omfattas av krigsplacering. Eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest kan också vara aktuellt innan anställning.
Vem vi söker
Vi söker nyfikna och engagerade personer med intresse för kärnkraft och energibranschen, som värdesätter kvalitet och delar vår ambition om att upprätthålla hög standard och tillgänglighet på våra anläggningar.
Självklart kommer din personliga motivation och intresse vara viktigt för oss på din resa i att forma din framtid med oss.
Vi söker dig som är ny i karriären och har en akademisk examen som ingenjör inom relevant område, tex teknik, drift, kemi, strålskydd, fysik, underhåll, säkerhet, organisation och/eller projektledning eller annan bakgrund med relevans för kärnkraft. Då Uniper är en global koncern med internationella kontaktytor behöver du ha goda språkkunskaper i såväl svenska såsom i engelska, skriftligt såväl som muntligt. Även efter avslutat traineeprogram kan en del resor förekomma.
OKG - en naturlig del av framtidens energilösningar
OKG är ett kärnkraftsbolag inom Uniper. Företagets fossilfria elproduktion bidrar till elförsörjningen och motverkar också den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att nå de övergripande klimatmålen och hantera klimatutmaningen. Därför stöttar vi utveckling inom området och arbetar också med effektiv och säker nedmontering av anläggningar som inte längre är i drift, som en naturlig del i vårt ansvarstagande.
Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi ser gärna att du medverkar till att bredda vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter. Ta chansen att bli en av oss och vår spännande verksamhet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydkraft AB
(org.nr 559012-0316)
Simpevarp 200 (visa karta
)
572 95 FIGEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns Simp Kontakt
Rekryterande chef
Sandra Woxö +46 738 40 85 79 Jobbnummer
9829818