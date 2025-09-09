'Ohana söker Köksbiträde - Deltid & Extra
'Ohana söker Köksbiträde
Vi på 'Ohana söker nu två köksbiträden- en deltid & en extra vid behov, som vill vara med och skapa vällagade, närproducerade rätter & bakverk i en varm och kreativ miljö.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
'Ohana betyder familj - och det är precis vad vi vill skapa, både för våra gäster och i vårt team. Vi serverar kaffe, bakverk och enklare rätter med råvaror från lokala producenter. Vi tror på kvalitet, enkelhet och omtanke, med det lilla extra - både i köket och i mötet med våra gäster.Om tjänsten
Som köksbiträde ingår att förbereda, laga och lägga du upp våra smörgåsar, sallader och andra kalla rätter & bakverk. Vi ser att du har en känsla för smak, kvalitet och presentation.
Tjänsten är på deltid, cirka 15-25 timmar i veckan, och kan inkludera både vardagar, kvällar och helger.
Tjänsten extra vid behov kan inkludera både vardagar, kvällar och helger. Dina arbetsuppgifter
* Förberedelse och tillagning av smörgåsar, sallader och andra kalla rätter
* Påfyllning och underhåll av köksstationer
* Ta emot och packa upp leveranser
* Följa Löpande hygien- och rengöringsrutiner i köket
* Samarbete med övrig personal för att skapa ett smidigt arbetsflöde
* Produktion av bakverk & mat till vårt café & till catering.
Vi söker dig som:
* Har tidigare erfarenhet av att arbeta i kök
* Arbetar strukturerat, effektivt och med hög noggrannhet
* Är stresstålig och klarar av att hålla god kvalitet även vid hög belastning
* Är en lagspelare som gärna hjälper till där det behövs
Vi erbjuder:
* En möjlighet att vara med på nytt café från grunden
* En arbetsplats med familjär känsla och tydliga värderingar
* Ett kök där kvalitet och hållbarhet står i fokus
* Ett meningsfullt jobb i en inspirerande miljö Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till jobbohananorrkoping@gmail.com
. Urval sker löpande - vi ser fram emot att höra från dig!
Med värme
Linn, team 'Ohana Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobbohananorrkoping@gmail.com Arbetsgivare Sju systrar i Norrköping AB
(org.nr 559525-7105) Jobbnummer
9499805