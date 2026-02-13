Offsettryckare
2026-02-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Visa alla jobb hos Addbrand Sweden AB i Jönköping
Addbrand Sweden AB är en grossist för trycksaker och grafiskt material. Bolaget startade 1991 och är en del av en koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi är cirka 100 anställda och omsätter drygt 340 miljoner SEK och är fokuserade på tillväxt.
Offsettryckare är en tjänst som maskinoperatör i vårt kuverttryckeri. Du är tekniskt kunnig, gillar att skruva med maskiner och trivs i ett högt tempo. Du är positiv och lättlärd och får saker att hända.
Tjänsten avser heltid, dagtid med placering i Bankeryd.
Sista ansökningsdatum är 2026-03-06.
Frågor & ansökan skickas till ansokan@addbrand.se
För omgående anställning, urval sker löpande
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: ansokan@addbrand.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Addbrand Sweden AB
(org.nr 556420-8642)
Verkmästargränd 3
564 31 BANKERYD
9741607