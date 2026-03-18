Office & HR Assistant
Är du student på universitet eller högskola och letar efter ett flexibelt extrajobb vid sidan av studierna? Vill du arbeta i ett team där du kan utveckla dina färdigheter, bygga värdefulla kontakter inför framtiden - och samtidigt få inblick i hur en modern arbetsplats drivs och utvecklas? Då kan rollen som Office & HR Assistant hos Gazella vara perfekt för dig!
Gazella är en ledande aktör inom interimslösningar och rekrytering för ekonomifunktionen. Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och självgående - någon som gillar att skapa ordning, få saker att fungera och bidra till en trivsam arbetsplats. I rollen blir du en viktig del av vårt People & Culture-team där du stöttar både i den dagliga kontorsdriften och i interna initiativ kopplade till HR, arbetsmiljö och organisation.
Vad Gazella erbjuder dig
Flexibilitet Anpassa jobbet efter ditt schema! Rollen omfattar cirka 50% och planeras tillsammans med arbetsledaren med minst två veckors framförhållning.
Fantastiskt team Hos oss blir du en del av ett engagerat och stöttande team där samarbete, energi och hjälpsamhet är en självklar del av vardagen.
Utvecklande arbetsmiljö Du får arbeta nära People & Culture och bidra till hur vi utvecklar arbetsplatsen, våra interna processer och arbetssätt.
Snyggt kontor mitt i Stockholm Vårt kontor ligger högst upp i Schibsted-huset med egen takterrass och utsikt över hela staden. Här möter du dagligen kollegor, kandidater och kunder.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Rollen som Office & HR Assistant är central för att skapa en välfungerande, professionell och trivsam arbetsplats. Du ansvarar för att kontoret fungerar smidigt i vardagen och bidrar samtidigt till interna initiativ inom organisation och People & Culture.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Skapa en trivsam och välfungerande arbetsplats Du säkerställer att kontoret alltid är prydligt, organiserat och välkomnande för både medarbetare och besökare. Du arbetar löpande med att hålla arbetsmiljön snygg, strukturerad och funktionell.
Vara kontorets första kontaktpunkt Du ansvarar för att släppa in besökare via porttelefonen, vilket är särskilt viktigt då vi sitter i ett säkerhetsklassat hus. Du välkomnar gäster vid dörren, tar emot leveranser och ser till att besökare får ett professionellt och varmt mottagande.
Ansvara för kontorsdrift Du hanterar kontorsmaterial, beställningar och ser till att kontorets utrustning fungerar. Du säkerställer att mötesrum, gemensamma ytor och arbetsplatser håller en hög standard.
Stödja People & Culture-arbetet Du stöttar i interna initiativ kopplade till HR och organisation, exempelvis arbete kopplat till regulatoriska krav som lönetransparensdirektivet och AI-Act. Du stödjer även uppföljning av vårt interna ISO-arbete, dokumentation och hantering av avvikelser i våra processer.
Stöd vid möten och interna aktiviteter Vid behov stöttar du i planering och genomförande av interna möten, workshops eller mindre event.
Vi söker dig som
Studerar på universitet eller högskola och har minst ett år kvar av dina studier. Du är strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad. Du gillar att skapa ordning och se till att saker fungerar smidigt i vardagen. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt samarbeta nära andra. Erfarenhet från service, reception, kontorsadministration, hotell eller restaurang är meriterande, liksom intresse eller erfarenhet av HR-relaterade frågor såsom arbetsmiljö, compliance eller kvalitetsarbete.
Vidare ser vi att du är nyfiken på teknik och digitala arbetssätt, och tycker det är spännande att utforska hur nya verktyg kan göra arbetet i organisationer både smartare och mer effektivt. Kanske har du redan testat olika AI-verktyg eller digitala lösningar i studier eller arbete - men viktigast är att du gillar att experimentera, lära dig nytt och se möjligheter i ny teknik.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Om Gazella
Gazella är en ledande aktör inom interimslösningar och rekrytering för ekonomifunktionen. Sedan starten 2014 har vi vuxit kraftigt och blivit utsedda till både Gasellföretag av Dagens Industri och Superföretag av Veckans Affärer.
Läs mer på www.gazella.se
eller följ oss på Instagram: @gazella.se. Så ansöker du
Är du vår nästa Gazell?
Vi intervjuar löpande, så skicka in ditt CV redan idag!
Rekrytering sker i samarbete med Gazella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gazella AB
(org.nr 556973-3982)
111 64 STOCKHOLM Kontakt
Victoria Brolin victoria.brolin@gazella.se 073-707 31 62 Jobbnummer
