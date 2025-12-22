Office manager / VD-assistent till GarBo

Andara Group AB / Receptionistjobb / Stockholm
2025-12-22


GarBo är Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster och erbjuder sedan över 30 år försäkringar, besiktningar och specialisttjänster för en tryggare byggprocess och minskad ekonomisk risk.
Nu söker GarBo en Office Manager som är serviceinriktad och flexibel som snabbt hittar lösningar på de varierande behov och frågeställningar som uppstår på kontoret. Du säkerställer hög kvalitet i ditt arbete och siktar högt mot såväl gemensamma som individuellt uppsatta mål och vill vara hjärtat i vår kunds verksamhet - den som får vardagen på kontoret att flyta, gästerna att känna sig välkomna och medarbetarna att trivas lite extra varje dag.
Du är ansiktet utåt i vår kunds reception, den första som möter våra kunder med ett leende, och den som ser till att kontoret är en plats där människor vill vara. Du kommer att arbeta i en bred roll inom service och administration och även stötta internt med bokningar, möten, planering, beställningar och övrigt.

2025-12-22

Dina arbetsuppgifter
Bemanna receptionen och välkomna besökare med värme och professionalism

Skapa en positiv kontorsupplevelse genom god service till både kunder och kollegor

Planera, genomföra och ta initiativ till aktiviteter, kickoffer och event som vårdar och stärker GarBos kultur och varumärke.

Ansvara för kontoret samt stötta med beställningar, logistik och mötesbokningar

Driva initiativ som bidrar till trivsel, engagemang och gemenskap

Kvalifikationer
Du är en serviceinriktad doer som älskar att skapa ordning, energi och glädje. Du har en naturlig känsla för detaljer och förstår värdet av ett personligt bemötande - både internt och externt.
Vi tror att du:

Har minst 1-3 års erfarenhet som office manager, assistent eller i liknande roll

Är social, initiativrik och får saker att hända

Har en fingertoppskänsla för värdskap och god stämning

Trivs i en varierad roll med både struktur och kreativitet

Har goda kunskaper i svenska och engelska, samt god digital vana

Varför GarBo?
Hos vår kund får du en central roll i ett företag som värdesätter gemenskap, energi och utveckling. Du blir en del av ett engagerat bolag där idéer tas tillvara och där du verkligen kan göra skillnad för både människor och kultur. Vi tror på att det ska vara roligt och inspirerande att gå till jobbet och hoppas att du vill vara del av att göra det möjligt.

Så ansöker du
Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Välkommen med din ansökan senast den 31 januari. Vid frågor kontakta vår konsultchef på Ellinore.pereira@andaragroup.se.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 6 månader där det finns goda möjligheter till förlängning eller anställning om båda parter önskar.

Tillsättning: start omgående

Omfattning: Heltid, 37,5 timmes arbetsvecka

Placering: Centralt i Stockholm, Norrlandsgatan 15

Rollen rapporterar till vd

Bakgrundskontroll kommer att genomföras inför uppdraget.
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till ett växande företag med stora möjligheter för personlig och professionell utveckling!
Varmt välkommen med din ansökan!

