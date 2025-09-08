Office Manager till Billogram med start omgående
Receptionistjobb / Stockholm
2025-09-08
Om företaget
Billogram eftersträvar att vara den schyssta partnern i fakturahantering, som växer av att kunder är nöjda och betalar i tid, snarare än uteblivna betalningar. De tycker helt enkelt att det alltid lönar sig att behandla människor väl. Därför är deras plattform för fakturor och betalningar byggd för att ta bort krångel och istället skapa värde för deras kunder och slutkunder.
Billogram söker nu, med start omgående, en flexibel och självgående Office Manager, som vill ta ett brett ansvar för att vardagen flyter på i kontorets lokaler. Du gör kontoret till en plats där det är lätt att trivas, både för kollegor och besökare.
Om tjänstenBillogram har precis flyttat in i sina nya lokaler på Sveavägen och söker nu en temporär roll för att vardagen på kontoret ska fungera så smidigt som möjligt. Tjänsten är ca 3 månader med start omgående. Som Office Manager blir du första kontakt för besökare och den som ser till att kontoret är välkomnande, organiserat och fungerande.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Hålla ordning och skapa trivsel på kontoret, se till att köket är rent, kaffet nybryggt och att det alltid finns mjölk och frukt
Ta emot kontorets besökare
Förbereda mötesrum
Hjälpa till med ärenden och bud
Sköta enklare praktiska ärenden i våra nya lokaler, som att ta emot hantverkare och ha kontakt med leverantörer
Kvalifikationer och egenskaperDet här är en roll för dig som gillar att ta ansvar och är både lösningsorienterad och trygg i att fatta egna beslut. Du arbetar självständigt och trivs med varierande arbetsuppgifter i en miljö där ingen dag är den andra lik. Vi tror att du har ett praktiskt sinne och lätt ser vad som behöver göras, samtidigt som du gärna skapar struktur och ordning omkring dig. Service är en naturlig del av din personlighet och du möter människor med energi, engagemang och ett leende.
Därtill söker vi dig som har:
Har tidigare erfarenhet i en liknande roll, t ex Office Manager eller Office Assistant
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Övrig information Start: Omgående, vecka 38
Plats: Stockholm, Sveavägen
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kl 07:30-16:30, vardagar
Lön: Timlön
Vi tillämpar löpande urval i denna process och behovet är omgående vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Det här är ett tidsbegränsat konsultuppdrag där du är anställd hos Asta Agency och arbetar som konsult hos Billogram.
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till kandidat@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Ersättning
