Office Manager på deltid till Retail-Techbolag!
2025-12-23
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på 50% och söker ett socialt och givande extrajobb - då är roll som Office Manager för dig! Vi söker dig som kan starta omgående i ett långsiktigt uppdrag. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund driver och utvecklar en datadriven SaaS-plattform inom Marketing Automation, CRM och Loyalty. Bolaget hjälper detaljhandeln att förstå och engagera sina kunder genom data, insikter och smarta verktyg. Deras lösningar används av flera välkända varumärken inom retail och e-handel för att skapa personliga kundupplevelser.
Vi söker dig som är en social och prestigelös person, som drivs och tycker om att ha många olika arbetsuppgifter.
Rollen innebär att vara spindeln i nätet för att säkerställa att kontoret är välskött och att den dagliga driften flyter smidigt. Du kommer att arbeta nära teamet och avlasta dem med praktiska uppgifter och administration, vilket bidrar till en effektiv och trivsam arbetsplats. Din insats är avgörande för att skapa en positiv upplevelse för både kollegor och besökare.
Du erbjuds
Ett meriterande och socialt extrajobb att kombinera vid sidan om studierna. Goda erfarenheter av arbete bestående av service och administration.
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för att det ser fint och välkomnande ut på kontorets allmänna ytor
• Ordna frukostar samt ansvara för matbeställningar och påfyllning av varor
• Hantera beställning av kontorsmaterial och övrig kontorsadministration
• Fylla på och hålla snyggt vid kaffeautomaten
• Assistera med luncher och resebeställningar vid behov
• Vara behjälplig med reception och ta emot leveranser
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• God erfarenhet av arbete inom service
• Möjlighet att arbeta 3-4 förmiddagar i veckan, ca kl. 09.00-13.00
Det är meriterande om du har
• Mycket goda kunskaper i engelska
• God förmåga och erfarenhet av att hantera flera uppgifter samtidigt
• Erfarenhet av en liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
