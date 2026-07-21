Vi söker en mentor till verksamhetsområdet Barn, unga och familj
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-07-21
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss!
Vill du bidra till att stötta och utveckla verksamhetsområdet Barn, unga och familj? Trivs du i en omväxlande roll och vill jobba för att våra barn ska få det bästa stödet? Nu söker vi en engagerad mentor till vårat verksamhetsområde!
Verksamhetsområdet Barn, unga och familj består av sex enheter; Mottagningsenheten, Barnenheten, Barn- och ungdomsenheten, Ungdomsenheten, Familjehemsenheten och Familjestödsenheten. Tillsammans med ytterligare en mentor och en verksamhetsutvecklare har ni ett nära samarbete med verksamhetsområdets gruppledare, enhetschefer och områdeschef med fokus på strukturerat utvecklingsarbete, introduktion och lärande.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett spännande, meningsfullt och roligt uppdrag som mentor inom verksamhetsområdet barn, unga och familj. Du kommer få arbeta tätt med kompetenta och erfarna kollegor och få samarbeta med flera av våra olika enheter.
Din roll
Rollen och den organisatoriska tillhörigheten för mentorer ses för närvarande över. Så som rollen beskrivs nedan är det som är aktuellt för den utannonserade tjänsten.
Som mentor tillhör du en arbetsgrupp bestående av i dagsläget ytterligare en mentor som arbetsleds av ansvarig enhetschef. Mentorsgruppen har i dagsläget sin organisatoriska tillhörighet i Mottagningsenheten men servar verksamhetsområdet, detta kan komma att förändras. Mentorsgruppen arbetar nära tillsammans och fördelar självständigt arbetsuppgifter mellan sig och tar ett stort ansvar för att fullfölja dessa.
Rollen som mentor är en fortsatt viktig funktion inom verksamhetsområdet som syftar till att utnyttja den potential och stora kunskap som finns på enheten. En mentor är en erfaren, senior socialsekreterare som har kompetensen att se såväl helheten i handläggningsarbetet, som vad som behövs för att socialsekreterare ska få en så trygg och stabil bas som möjligt samt vad som krävs för att få till en röd tråd i handläggningen mellan våra respektive enheter. Våra mentorer kommer lägga vikt vid att upprätthålla, uppdatera och komplettera rutiner, arbetssätt och metoder. Självklart är en del av arbetet att också ge råd och vägledning i det praktiska arbetet och finnas som ett stöd för både socialsekreterare, gruppledare och chefer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser att du har:
socionomexamen
aktuell och flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
kunskaper om aktuell lagstiftning som SoL och LVU
goda kunskaper i Microsoft Office
mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har;
kunskap om bedömningsinstrument EARL/SAVRY/iRisk
kunskap och erfarenhet av Signs of Safety
Du har ett genuint intresse av att lära ut, dela med dig av dina erfarenheter och av att se andra växa i sin roll. Du har en hög uthållighet, driver självständigt ditt arbete framåt och har en god kommunikativ förmåga. En viktig förmåga är att kunna samarbeta med andra och ha en förmåga att strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Som mentor behöver du tycka att det är stimulerande med varierande arbetsuppgifter, vara trygg med att prata inför grupper och ha en flexibilitet i uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.Publiceringsdatum2026-07-21Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Intervjuer sker löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Telefonvägen 30, plan 9 (visa karta
)
129 04 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning Kontakt
enhetschef
Annie Jonsson annie.jonsson@stockholm.se 08-50821345 Jobbnummer
10007861