Ledningskoordinator/Utredare till Växjö stiftskansli
Växjö stift, Växjö stiftskansli Gemensamma funktioner / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-07-21
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Vill du arbeta i en central roll där struktur, samordning och god service står i fokus? Vill du dessutom bidra till en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag? Då kan du vara den vi söker.
Om jobbet
Som ledningskoordinator/utredare får du en central roll i stiftsdirektorns stab med uppdrag att stödja ledningsgruppen och bidra till att beslut, processer och utvecklingsinsatser genomförs på ett strukturerat och effektivt sätt.
En viktig del av uppdraget är att stödja stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen och dess arbetsutskott. Du ansvarar för att samordna ärendeprocesser, bereda underlag, skriva protokoll och säkerställa att beslut följs upp. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både ledning, medarbetare och förtroendevalda.
I tjänsten ingår bland annat att:
Samordna ärendeprocesser för stiftsstyrelsen och dess arbetsutskott.
Vara mötessekreterare vid sammanträden och ansvara för protokollskrivning.
Ta fram och sammanställa beslutsunderlag samt medverka i utrednings- och utvecklingsarbete.
Ge stöd till stiftsdirektor och ledningsgrupp i planering, uppföljning och administration.
Hantera kallelser, utskick och annan administration kopplat till ledningens arbete.
Arbeta med registratur och diarieföring.
Delta i olika utvecklings- och samverkansprojekt inom stiftets verksamhet.
Vi söker dig som som
Har högskoleutbildning inom relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har erfarenhet av protokollföring, ärendeberedning och stöd till styrelse, ledningsgrupp eller andra förtroendevalda organ.
Har erfarenhet av administrativt arbete och trivs med att samordna och organisera processer.
Uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift.
Har goda kunskaper i Microsoft 365 och god systemvana.
Har B-körkort.
Du är en viktig medspelare
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och ha förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du tycker om att skapa ordning, hålla ihop processer och ge stöd till andra.
Du har ett gott bemötande, bygger förtroendefulla relationer och trivs med många kontaktytor. Samarbete är viktigt för dig, samtidigt som du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Växjö stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift och består av 165 församlingar. Stiftskansliet har cirka 80 medarbetare som på olika sätt stödjer och främjar arbetet i stiftets församlingar.
Tjänsten är placerad på enheten Gemensamma funktioner, som ansvarar för internt stöd och service inom organisationen. Vi är ett engagerat team som värdesätter samarbete, utveckling och ett hållbart arbetsliv.
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete, engagerade kollegor och en vacker arbetsmiljö på Östrabo.
Sommar och semester
Nu är det semestertider och vi är inte tillgängliga helt och hållet för frågor om tjänsten. Om du vill veta lite mer om tjänsten så är du varmt välkommen att skicka ett mejl till rekryterande chef, jessica.ulfsaxJonasson@svenskakyrkan.se
, så ringer hon upp dig. Från och med den 11 augusti går det också bra att ringa till Jessica på 0470-77 38 67.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Stift
(org.nr 252010-0062), https://www.svenskakyrkan.se/
BOX 527 (visa karta
)
351 06 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö stift, Växjö stiftskansli Gemensamma funktioner Jobbnummer
10007862