Office Manager
2026-01-08
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
Vi söker nu en positiv och engagerad Office Manager på 50% till vårt huvudkontor i Huvudsta!
VAD
I rollen som Office Manager är du en viktig del av vardagen på vårt kontor. Du ser till att kontoret fungerar smidigt, är trivsamt och stödjer verksamhetens behov på bästa sätt. Du arbetar nära ledningen och bidrar både till den dagliga driften och till förbättringar över tid, alltid i linje med företagets arbetssätt och riktlinjer.
I din roll kommer du bland annat att:
- Ansvara för huvudkontorets lokaler och säkerställa att arbetsmiljön är trivsam och fungerar optimalt
- Se till att kontorsmaterial alltid finns tillgängligt och att allt praktiskt på kontoret flyter på smidigt
- Vara företagets ansikte utåt och välkomna besökare på ett professionellt och trevligt sätt
- Stötta VD, vice VD och övriga i ledningsgruppen vid behov, på plats på kontoret
- Ha kontakt med IT-support och säkerställa att tekniska lösningar fungerar för kontoret
- Hantera leverantörskontakter för kontoret, exempelvis beställning av kaffe/te och service av maskiner
- Utföra övriga uppgifter som kan påkallas av överordnad chef, med flexibilitet och engagemang
VEM
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll och som tycker om att hjälpa andra. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett positivt förhållningssätt. Du är nyfiken, gillar att lära dig nya saker och tar gärna initiativ för att lösa både små och stora problem i vardagen.
- Flytande svenska i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska
- Gymnasial utbildning
- Goda kunskaper i Officepaketet
- Har god systemvana och lätt för att sätta dig in i nya system
- Erfarenhet från en liknande roll ser vi som ett plus.
Tjänsten är en visstidsanställning på 50% t.o.m. 31 december 2026 med möjlighet till förlängning. Vi arbetar löpande med urval.
Varmt välkommen med din ansökan!
VAR
Vi sitter i fina och moderna lokaler på vårt huvudkontor i Huvudsta, Solna, tillsammans med ett 30-tal kollegor från olika funktioner såsom företagsledning, ekonomi, HR, sälj, kommunikation & Legal. Huvudkontoret ligger i anslutning till ett av våra större labb.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi, laboratoriemedicin och patologi. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Ersättning
