Office Coordinator till Stunlock Studios - 50 % deltid
2026-04-17
Tillsvidareanställning på 50 % med inledande provanställning på 6 månader
Arbetstid dagtid vardagar enligt överenskommelse med viss flexibilitet.
Plats: Skövde, Sverige
Är du en erfaren och självgående person som trivs i en roll där struktur, ansvar och omdöme står i centrum?
Vi söker dig som uppskattar att arbeta självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och vill bidra till en stabil, välfungerande och trivsam arbetsplats.
Vi skapar den fängslande världen i V Rising, ett vampyrspel som tagit spelare världen över med storm på både PC och konsol. Med över 6 miljoner sålda exemplar och stor uppskattning från spelare står vi nu inför nästa steg i vår resa.
Om rollen
Som Office Coordinator arbetar du nära vår Office Manager och har en central roll i att säkerställa att kontoret fungerar smidigt, professionellt och med hög kvalitet i vardagen.
Rollen passar dig som gillar ordning, tar ansvar och trivs med att skapa en arbetsplats där andra kan göra sitt bästa arbete.
Du uppskattar kontinuitet och vill bidra som en pålitlig del av verksamheten över tid. Rollen är varierande och kräver att du arbetar självständigt, tar initiativ och hanterar flera parallella uppgifter.
Vi välkomnar erfarenhet från olika branscher och bakgrunder.
Dina ansvarsområden
Säkerställa att kontoret fungerar smidigt i det dagliga arbetet
Hantera praktiska frågor och vara kontaktperson för leverantörer, städ och hyresvärd
Koordinera och beställa kontorsmaterial
Säkerställa att kontoret är välfyllt och representativt, med tillgång till kaffe, frukt och andra förnödenheter
Stötta vid planering och genomförande av interna aktiviteter och sociala event
Stötta onboarding av nya medarbetare
Utföra administrativa uppgifter kopplade till kontoret och teamet
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet från liknande roller såsom kontorsassistent, administratör, receptionist eller Office Coordinator.
Är trygg i att arbeta självständigt och ta eget ansvar i en koordinerande roll
Har mycket god förmåga att prioritera, strukturera och driva arbetsuppgifter framåt
Är serviceinriktad, professionell och lösningsfokuserad
Bidrar till en stabil och inkluderande arbetsmiljö
Har ett öga för detaljer och ett starkt helhetsperspektiv
Har gott omdöme och en naturlig förmåga att skapa struktur och kontinuitet i verksamheten
Meriterande
Erfarenhet av eventplanering och personaladministration
Grundläggande kunskap om GDPR och hållbarhetsarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Teknikintresse och datorvana
Att vara en del av Stunlock Studios
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, respekt och kvalitet står i centrum.
Vi erbjuder:
En professionell, inkluderande och öppen företagskultur där teamwork är nyckeln till att tillsammans uppnå våra mål.
Ett modernt och centralt beläget kontor i Skövde.
Friskvård på arbetstid samt olika aktivitet- och personalevenemang.
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Marknadsmässiga villkor med tjänstepension och försäkringar
Hos oss möts du av en inkluderande och respektfull arbetsmiljö där erfarenhet, stabilitet och olika perspektiv värdesätts och tas tillvara.Så ansöker du
Skicka in ditt CV och personliga brev till jobs@stunlockstudios.com
senast 31 maj 2026. Märk din ansökan med Office Coordinator.
Observera att ansökningar utan dessa dokument inte kommer att behandlas.
Kontakt för frågor om tjänsten:
Helena Toresson, HR helenat@stunlockstudios.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobs@stunlockstudios.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Office Coordinator". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stunlock Studios AB
(org.nr 556808-8198)
Kaplansgatan 16G (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Helena Toresson helenat@stunlockstudios.com +4673-511 81 09 Jobbnummer
9862333