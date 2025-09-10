Offerttekniker till Mora CNC
2025-09-10
Mora CNC är ett högteknologiskt industriföretag med stark tillväxt sedan starten 2013. Vi är specialister på skärande bearbetning i stål och andra metaller och fokuserar på legotillverkning av små och medelstora serier av maskindelar - alltid med högsta kvalitet och precision. Med vår marknadsledande automationsgrad och ambitiösa expansionsplaner har vi bokstavligen vuxit ur våra lokaler. Vi har nyligen genomfört en omfattande utbyggnad och fler etapper väntar. Bara under våren har vi gjort flera stora investeringar för att möta efterfrågan där planen är att fortsätta att gasa.
Gillar du teknik, tempo och struktur? Då kan du vara den vi letar efter.
Företaget erbjuder
Vår största styrka är vår personal. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där du får utvecklas, påverka och göra skillnad - varje dag. Vi erbjuder dig:
• En utvecklande roll där teknik möter affär och du gör verklig skillnad.
• Möjlighet att påverka företagets lönsamhet genom smarta lösningar.
• Ett växande företag med tydliga framtidsplaner och stark teamkänsla.
Arbetsuppgifter
Som Offertekniker hos oss blir du en nyckelperson i gränslandet mellan teknik och affär. Du ansvarar för att ta fram korrekta, konkurrenskraftiga och lönsamma affärer - alltid med kundens behov i fokus. Du har en central roll i att översätta tekniska specifikationer till kostnadseffektiva lösningar, och jobbar tätt ihop med sälj, produktion, inköp och konstruktion för att hitta bästa möjliga upplägg.
I rollen ingår att:
• Analysera kundförfrågningar, ritningar och tekniska underlag.
• Göra kostnadsberäkningar för material, bearbetning och eventuella inköp.
• Kommunicera med kunder kring tekniska lösningar och alternativ.
• Säkerställa att offerter är realistiska och genomförbara i produktionen.
• Följa upp offerter tillsammans med säljavdelningen.
• Bidra till att utveckla våra kalkyl- och offertprocesser.
• Projektleda nya kunder och artiklar från offertstadiet till producerad detalj.
• Arbeta aktivt med beredningar i affärssystemet
Profil
Din profil
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, affärsmässig och gillar att jobba lösningsorienterat. Du har god förmåga att se helheten och samtidigt hålla koll på detaljerna. Som person är du strukturerad, analytisk, lösningsorienterad och samarbetsinriktad. Du är framåtsträvande och håller dig uppdaterad inom ditt expertområde genom exempelvis omvärldsbevakning.
Vi tror att du har:
• Teknisk utbildning inom exempelvis maskinteknik, industri eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet från tillverkningsindustri - gärna CNC, automation eller plåt.
• God förståelse för ritningsläsning och produktionsteknik.
• Vanan att arbeta i kalkyl- och affärssystem.
Så ansöker du
Känner du dig träffad? Ansök tjänsten som Offerttekniker idag!
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Rekrytering, för mer information är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Maria Södergren, maria.sodergren@clwork.se, 0733512769 eller Linda Pers, linda.pers@clwork.se, 070-821 53 58.
070-821 53 58.
, 070-821 53 58. Din ansökan gör du via www.clockworkpeople.se.
Fast lön
