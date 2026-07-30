Odontologisk utredare
Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket, Tlv / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-30
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Vill du vara med och bidra till TLV:s vision mesta möjliga hälsa för skattepengarna? Med våra olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga vår vision och nu söker vi dig som också känner ett stort engagemang för vårt uppdrag. Vi sitter i ljusa, fina lokaler på Kungsholmen i Stockholm, tio minuters promenad från Stockholms central. Kom och arbeta med oss!
Vill du arbeta strategiskt och vara med och vara med och utveckla det statliga tandvårdsstödet? Nu söker vi odontologiska utredare till TLV.
Som odontologisk utredare på TLV vidareutvecklar, kvalitetssäkrar och förvaltar du föreskriften om statligt tandvårdsstöd. Föreskriften påverkar subventionen och referenspriserna i tandvården. Du arbetar i team tillsammans med andra odontologiska utredare, analytiker och jurister.
Som en del i arbetet ingår det att utbilda och besvara frågor om regelverket från yrkesverksamma inom tandvård och patienter. När ändringar görs i reglerna är du med och tar fram nya referenspriser tillsammans med våra ekonomer. För att veta vilka effekter subventionen får analyserar TLV tandvårdsområdet, ett arbete som du är delaktig i. TLV samarbetar med andra myndigheter i olika frågor där du som odontolog ofta medverkar.
För att kvalitetssäkra att föreskriften följer utvecklingen inom modern tandvård är det avgörande att du håller dig à jour på områdena odontologisk utveckling och tandhälsa. En annan framgångsfaktor är att ha kontinuerlig kontakt med externa parter som påverkas av våra beslut.
Vi söker en eller flera odontologiska utredare. Publiceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare samt har minst 10 års dokumenterad, sammanhängande erfarenhet av kliniskt arbete inom svensk allmäntandvård. Du har också arbetat med övergripande verksamhet inom tandvården med exempelvis utbildning, kvalitetsfrågor, prissättning eller frågor kring tandvårdsstödet.
Du har bred odontologisk kunskap, god kunskap och erfarenhet av att praktiskt tillämpa det statliga tandvårdsstödet, god kunskap om övriga regelverk inom tandvården och känner till tandvårdsmarknaden och dess aktörer.
Du har god datavana och grundläggande kunskaper i Officepaketet, främst Word, Power Point och Outlook.
Det är starkt meriterande att under lång tid själv som ansvarig ha drivit tandvårdsverksamhet och gjort strategiska överväganden kring kostnader, intäkter och prissättning.
Det är även meriterande att ha varit verksam inom privat tandvårdsverksamhet och har erfarenhet från flera arbetsplatser. Det är också meriterande om du har haft en ledande roll, till exempel klinikansvarig eller odontologiskt ansvarig.
Det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta. Du är strukturerad, har god analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i komplexa frågor. Du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt, och du kan förmedla komplex information på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
På sikt tillsvidareanställning på heltid men under en övergångsperiod möjlighet till deltid ca 60 %. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde och infasning efter dialog och enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan, märkt med diarienummer 3117/2026 senast den 30 augusti 2026.
Vi jobbar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen består av en telefonavstämning, en digital intervju samt ett arbetsprov vid uppföljande intervju på vårt kontor. Vi använder oss av urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen så du bifogar inte något personligt brev, utan endast ditt cv - som även ska vara på svenska.
På TLV utgår vi från att varje människa är unik och vi verkar tillsammans för mångfald och inkludering samt en jämlik och jämställd arbetsmiljö. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.
Om TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Vi erbjuder en attraktiv och inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering där du får möjlighet att utvecklas och kan kombinera yrkes- och privatliv, bland annat genom möjligheten att jobba på distans upp till två dagar i veckan. Vi sitter i fräscha, aktivitetsbaserade lokaler som erbjuder olika typer av arbetsplatser och mötesrum anpassade utifrån den typ av arbete som ska utföras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV
(org.nr 202100-5364), https://www.tlv.se/
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Tandvårds och läkemedelsförmånsverket TLV Kontakt
Saco-S
Emma Ong-Pålsson emma.ong-palsson@tlv.se +46858007564 Jobbnummer
10015791