Ödeshögs kommun söker arbetsledare
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i. Ödeshög som kommun placerade sig 2025 på plats 19 på Svenskt näringslivs företagsranking.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Om din arbetsplats:
Arbete, integration och vuxenutbildning är enheten I Ödeshögs kommun som arbetar för att utveckla hållbara strategier och möta de utmaningar som finns för att kommuninvånare ska etablera sig och vara konkurrenskraftiga på längre sikt på arbetsmarknaden.
Till enheten hör Klockfix som är ett arbetslag samt en arbetsförberedande och studieförberedande insats. På individnivå arbetar vi med att stötta, utveckla och utmana samt hitta möjliga vägar framåt mot målet att bli egenförsörjande. Utifrån utvecklingsbehov så kommer vi starta upp kompletterade verksamhet.
Verksamheten riktar sig till kommuninvånaremellan 16 och 66 år.
Varmt välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Skapa förtroende hos individer och vara ett gott stöd i det personliga arbetet mot egen försörjning.
Samverka med arbetsgivare och olika uppdragsgivare så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan och socialtjänsten m.fl.
Dokumentera, följa upp och återrapportera till uppdragsgivare.
Ansvara för ledning och styrning inom arbetsförberedande och studieförberedande insatser.
Tillsammans med arbetsgruppen utveckla och upprätthålla goda rutiner för att systematiskt kunna arbeta på ett sätt som leder till utveckling hos både individen och arbetsgruppen.Kvalifikationer
Vi ser att du har gymnasie-/ universitetsexamen i pedagogiska- alternativt sociala- eller samhälleliga ämnen beroende på utbildningsinriktning, som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Har du tidigare erfarenhet av arbetsledning eller liknande tjänster så är detta meriterande.
Vidare ser vi att du har en god förmåga att se ett större och långsiktigt perspektiv för att på bästa sätt hjälpa individer till egen försörjning. Du är strukturerad, lösningsfokuserad och initiativrik samt kan formulera dig väl i både tal och skrift.
Du har god datorvana samt B-körkort.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Eftersom vi arbetar med människor i varierande åldrar kräver vi att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du anställs hos oss.
Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning. Provanställning kan komma att tillämpas under inledande 6 månader.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef (se ovan i annonsen) för att fråga om hur din ansökan ska hanteras.
Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade av externa rekryteringsföretag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319188".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ödeshögs kommun
599 92 ÖDESHÖG
För detta jobb krävs körkort.
Ödeshögs kommun, Arbetsmarknadsenheten
Enhetschef
Rebecca Olovsson rebecca.olovsson@odeshog.se
9869883