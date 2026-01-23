Objektspecialist Socialförvaltningen
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Datajobb / Falkenberg Visa alla datajobb i Falkenberg
2026-01-23
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen i Falkenberg
, Hylte
eller i hela Sverige
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Socialförvaltningen bedriver både myndighetsutövning och operativ verksamhet inom hemtjänst, särskilt boende, hälso- och sjukvård, funktionsstöd samt stöd och behandling. För att stödja verksamheternas breda uppdrag finns en stab med tre funktioner: digitalisering och administration, kvalitet och utveckling samt ekonomi.
Staben fungerar som ett gemensamt stöd till allmänhet, verksamheter, nämnd och förvaltningsledning. Den säkerställer att förvaltningen följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter, och ansvarar för att genomföra socialnämndens beslut. Arbetet präglas av samverkan, problemlösning och ett nära samarbete mellan flera kompetenser. Flera medarbetare arbetar gemensamt i olika uppdrag oavsett funktionstillhörighet.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som objektspecialist stödjer du verksamhetens användning av olika system och ser till att det fungerar effektivt i det dagliga arbetet. Du arbetar nära verksamheten och ansvarar i huvudsak för support, utbildning, behörighetsstyrning och att systemet utvecklas i takt med behov och lagkrav.
Du blir en viktig del av vårt team och bidrar med praktisk problemlösning, systemkunskap och ett strukturerat arbetssätt. Rollen säkerställer att GDPR och informationssäkerhetskrav följs genom rätt konfiguration, arbetssätt och rutiner. Du omvärldsbevakar nya funktioner, lagkrav och förbättringsmöjligheter och gillar att omsätta teori till praktik.Kvalifikationer
Vi söker en person som kompletterar vårt team. Någon som är både drivande och prestigelös, som gillar att få saker att hända och samtidigt värnar om kvalitet.
• Analytisk, strukturerad och noggrann, men ändå snabb när situationen kräver det.
• God kommunikativ förmåga och trygg i att hålla utbildningar och förklara system på ett pedagogiskt sätt
• Samarbetsinriktad och trivs i rollen som länk mellan verksamhet, IT och leverantör.
• Lösningsorienterad, nyfiken och initiativtagande, med förmåga att se vad som behöver göras och ta tag i det.
• Förmåga att prioritera och hantera flera parallella uppdrag.
• Trivs med att kombinera repetitiva och återkommande arbetsuppgifter med mer utvecklingsinriktade uppdrag.
Du har eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap, verksamhetsutveckling, projektledning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har:
• God teknisk förståelse för hur verksamhetssystem fungerar i praktiken inklusive hur olika system och integrationer samverkar, hur driftmodeller påverkar vardagen och vilka tekniska beroenden som kan uppstå vid förändringar. Denna förståelse hjälper dig att ge kvalificerad systemsupport, felsöka effektivt och bidra i förvaltning och införanden på ett strukturerat sätt.
• Utbildning eller erfarenhet av projektledning där du har arbetat med planering, genomförande och uppföljning av uppdrag i nära samverkan med verksamhet, IT och leverantörer. Detta är värdefullt eftersom rollen ofta ingår i mindre införanden, testar nya funktioner och stöttar verksamheten i att införa förbättrade arbetssätt.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301537 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Avdelningschef, stöd och utveckling
Birgitta Lomander Johansson birgitta.lomanderjohansson@falkenberg.se 0346-88 62 89 Jobbnummer
9700211