Objektledare
2025-09-05
Försvarsmakten söker
Projektledare (FM kravställare - Objektledare)
Vill du vara med och bidra till Försvarsmaktens tillväxt
Lokalplaneringsenheten Norr växer och nu söker vi dig som vill arbeta som objektledare med fokus på Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län med placeringsort Sollefteå.
Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige mot väpnat angrepp samt att stödja samhället i olika typer av krissituationer. Detta ställer krav på olika former av infrastruktur, förutsättningarna för varje enskilt objekt kommer därför att skilja sig åt och bidra till en spännande vardag.
Vi erbjuder ett omväxlande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka din egen arbetsdag. Din roll som objektledare innebär mycket kontakter med människor. Vi använder oss av flexibel arbetstid och erbjuder möjligheter till friskvård på arbetstid.
Om enheten
Lokalplaneringsenhet Norr (LplE Norr) tillhör Norrbottens Regemente och utgör Försvarsmaktens beställarkompetens för alla förband inom Militärregion Nord gentemot Fortifikationsverket för mark och lokaler. LplE Norr funktionsleds av Högkvarteret och arbetar med vidmakthållande, anskaffning och avveckling av fastigheter. LplE Norr söker nu objektledare med placering i Sollefteå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Objektledning innebär att vara Försvarsmaktens företrädare under hela anskaffningsprocessen av byggnader. Från att leda behovsutredning och ta fram beställningsunderlag med tillhörande kravspecifikation, till att kvalitetssäkra beställt objekt under projektering, byggskede och tillträde.
Du kommer att vara objektledare vid nybyggnationer samt ombyggnationer/anpassningar och sammanhålla kontakter med berörda myndigheter och organisationsenheter inom Försvarsmakten. Arbetet innebär omfattande personkontakter och att självständigt leda projektgrupper. Du kommer att ingå i ett arbetslag med flera objektledare. Arbetet är till stor del administrativt. Tjänsteresor inom arbetet förekommer. Publiceringsdatum2025-09-05Kvalifikationer
• Du har en projektledarinriktad eller bygginriktad universitets-/högskoleutbildning med examen eller motsvarande erfarenhet/kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst 6-12 månaders relevant erfarenhet av att leda och driva projekt.
• Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i såväl tal som skrift.
• B-körkort.
• Svensk medborgare.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet från byggprojektering alternativt byggentreprenad.
• Arbetslivserfarenhet från Försvarsmaktens verksamhet. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta varierat med flera projekt samtidigt. Du har lätt för att skapa nätverk och samarbetar effektivt med andra samt delar med dig av dina kunskaper, erfarenheter och information.Stor vikt läggs på att du är kommunikativ för att leda olika typer av projektgrupper.Du agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultatet. Du är strukturerad och systematisk och har lika lätt för att arbeta självständigt som i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningsform: Anställningen är en civil tillsvidaretjänst, den inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Sollefteå.
Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Chef Anskaffningsavdelning LplE Norr, Linda Lindholm, 0505-45 10 00.
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Jenny Fahlgren, 0505-45 10 00.
Fackliga företrädare nås via växel 0505-451000
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
SEKO-F, Susanne Thunberg
OF-Bothnia, Janne Almgren
SACO, Björn Astermo Övrig information
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Befattningen söker du på Försvarsmaktens webplats/Ledig jobb.
Lön enligt avtal.
Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara Försvarsmakten tillhanda senast 2025-10-06.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Regementets huvuduppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2030 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik.
Värnpliktsutbildningen genomförs på Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. På regementet finns även en regementsstab, en brigadstab, Försvarsmaktens vinterenhet, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
