Nyutexaminerad ekonom
2025-11-13
Är du en nyutexaminerad och ambitiös ekonom som gillar struktur, siffror och att ge god service? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Vi söker två engagerade ekonomer till två vikariat, ett vikariat till 30 september 2026 och ett vikariat till 31 januari 2027.
Vad du ska göra
I rollen som ekonom på teknik- och fastighetsförvaltningen kommer du att främst engagera dig i operativa arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare tar ansvar och är angelägna om att både driva verksamheten framåt och utveckla sig själva.
Du kommer att vara en del av vårt team som arbetar med en bredd av ekonomifrågor inom teknik- och fastighet samt samhällsbyggnad. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera ansvar för kund- och leverantörsreskontra, löpande redovisning och betalningar samt att stötta vid bokslut och månadsavstämningar. I din roll ingår förutom ekonomiska uppgifter även löpande administrativa uppgifter. Du kommer att arbeta nära verksamheterna och andra ekonomer inom enheten.
En central del av din roll är att stödja verksamheterna i ekonomiska frågor och fungera som en resurs inom dessa. Denna roll ger dig en djupgående inblick i spännande och intressanta områden inom förvaltningen.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har en nyligen avslutad ekonomiutbildning med examen från 2023 och framåt. Vi förutsätter att du har god datorvana och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete och goda kunskaper i Officepaketet, speciellt Excel.
Vem du är
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och serviceinriktad i ditt arbetssätt. Du gör ditt bästa i arbetet och uppskattar att samarbeta med andra. Du är en självgående och initiativtagande person, som genom ditt positiva förhållningssätt har lätt för att skapa relationer och samarbeta på alla nivåer. Du är öppen, nyfiken och inte rädd för att hugga tag i arbetsuppgifter. Du har en förmåga att se utvecklingsmöjligheter och jobbar aktivt med att hitta förbättringar och förenklingar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas i din roll som ekonom och du får ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsnytta varje dag. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda möjligheter till kompetensutveckling och kollegialt stöd.
Du får:
• En arbetskultur som präglas av omtanke och samarbete
• Möjlighet till friskvårdsbidrag
• Flexibel arbetsplats enligt flextidsavtal
Ange gärna vilket vikariat du är intresserad av.
Teknik- och fastighetsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en attraktiv stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, bygger och förvaltar kommunens offentliga miljöer som gator, torg, parker, skogar, naturområden samt kommunens lokaler. Vi ansvarar även för evenemangssamordning samt idrotts- och fritidsverksamhet för att främja folkhälsan genom att samarbeta med och stödja föreningar.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Halmstads kommun
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Förvaltningsledning (TFF)
Sofie Friberg-Pedersen sofie.friberg-pedersen@halmstad.se
9602331