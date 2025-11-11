Nyfiken förskollärare? Se hit!
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om Fyra Elementen Förskolor
Fyra Elementen Förskolor är en mindre förskoleanordnare med tre förskolor i Stockholm. En förskola i Norra Hammarbyhamnen och två förskolor i Bromma. Vi arbetar fokuserat med språk, demokrati, genus och hållbar utveckling. De fyra elementen.
Läs gärna mer om oss och hur vi arbetar på vår hemsida: www.fyraelementen.se.
Vi söker dig som arbetar för barnperspektivet i förskolans värld och anser att det är viktigt att skapa fler möjligheter för alla barn i förskolan med ett tydligt genusmedvetet förhållningssätt som blir inkluderande och normkreativt.
Personliga egenskaper som vi eftersöker hos vår blivande kollega är: att du är positiv och nyfiken, har ambitionen att arbeta forskningsnära i pedagogisk didaktik och metodik, är en positiv förebild, har förmåga att vara inspirerande för kollegor, barn och vårdnadshavare, samt att du självklart tror på Det kompetenta barnet.
Vision
Visionen är att skapa förutsättningar för alla barn som går på förskolan att bli ansvarsfulla världsmedborgare som kan utvecklas och blomma ut som individer.
Tjänsten
Förskollärartjänsten är på 100 %. Du behöver ha förskollärarexamen samt legitimation och ha erfarenhet av arbete i förskola. I yrkesrollen på förskolan kommer du att ha ett stort ansvar som förskollärare. I Fyra Elementen Förskolor ställs höga krav på samtliga medarbetare i våra pedagogteam. Vi har ett enormt viktigt uppdrag att utföra tillsammans med barnen. Du kommer få stora möjligheter att tillsammans med rektor och ledning utveckla vårt forskningsnära arbetssätt i våra team genom det systematiska kvalitetsarbetet och i den planerade och spiontana undervisningen i utbildningen.
På Fyra Elementen Grävlingen arbetar vi i en låg miljö som är anpassad för barnen i ett Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt. Vi tror på det kompetenta barnet och plockar det bästa från de flesta traditionella pedagogiska inriktningar. I alla våra pedagogiska rum och miljöer pågår lärande med tydligt syfte överallt och vi eftersträvar att utveckla vårt arbetssätt för en mer kemikaliesmart och giftfri lärandemiljö för att reducera våra fotavtryck för planeten och vår miljö. Det barnen är intresserade av skapar vi teman och projekt kring utifrån Läroplanen, vår utbildningsplan, Agenda 2030 och övriga lokala, nationella och internationella riktlinjer. Barnkonventionen är ett viktigt styrdokument för oss i vårt demokratiarbete.
Fyra Elementen Grävlingen har en helt fantastisk gård som ger otroliga pedagogiska förutsättningar för barnen och verksamheten. Med skogen och närhet till kommunikationer alldeles intill finns oändligt med inspiration för barn och pedagoger att lära i naturen och kulturlivet.
Känner du att du är rätt förskollärare för denna tjänst? Hör av dig till rektor, Cecilia Ramning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: cecilia@fyraelementen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare (4E Grävlingen)". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramning Utbildning AB
(org.nr 556952-4498), http://www.fyraelementen.se
Grävlingsvägen 11 (visa karta
)
167 56 BROMMA Arbetsplats
Fyra Elementen Grävlingen Kontakt
Rektor
Cecilia Ramning rekrytering@fyraelementen.se 0761944430 Jobbnummer
9598787