Ny stjärna till vårt team
2026-04-09
Österåkersbygdens friskola är en liten friskola i Vingåkers kommun, naturskönt belägen i Österåker. Våra elever går i förskoleklass - årskurs sex. Vi har ca 40 elever på skolan. Till nästa läsår behöver vi rekrytera en ny medarbetare. Den vi söker kommer att ansvara för matematik- samt NO-undervisningen på skolan, framför allt i årskurserna 4-6. Mentorsskap ingår i samarbete med övriga mentorer. Som pedagog hos oss hjälper vi varandra med helheten kring eleverna. Vårt team med medarbetare är kompetent, hjälpsamt och positivt. Vi har semestertjänster som arbetstidsavtal. Några timmar i veckan är på vårt fritidshem. Vi välkomnar dig är positiv, flexibel, bra på att samarbeta och som gärna har erfarenhet av åldersblandad undervisning. Vi kan erbjuda en lugn arbetsmiljö där undervisningen präglas av kompetens, positivitet och samarbete. Varmt välkommen med din ansökan. Tjänsten omfattar ca 75 % - vilket med tiden kan utökas. Vi tillämpar provanställning. (En stor fördel är om det finns möjlighet att börja arbeta en dag i veckan så snart som möjligt.)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: osterakersbygdensfriskola@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Österåkersbygdens Friskolefören
Österåker (visa karta
)
643 93 VINGÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rektor
Anna Frössevi Ericsson osterakersbygdensfriskola@gmail.com 0707-493824 Jobbnummer
