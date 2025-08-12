Nu söker vi en Köksmästare!
Läckersta Smedsudden AB / Kockjobb / Nacka Visa alla kockjobb i Nacka
2025-08-12
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läckersta Smedsudden AB i Nacka
Välkommen till The Old Smokehouse!
Som namnet syftar till är grundtanken i vår matlagning rök och eld och vi är stolta över att vara den första vedeldade bbq-restaurangen i Stockholm. Vi röker, rimmar, kolgrillar, samt försöker arbeta med säsongens råvaror så mycket som möjligt. Allt vi gör, gör vi själva och från grunden.
Nu söker vi en köksmästare.
Som Köksmästare ska du vara noggrann,samarbetsvillig, stresstålig och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du är trygg och tydlig i din ledarroll då du leder gruppen genom stressade situationer samt ser till att kökspersonalen har en gemensam kunskap och arbetssätt, att rutiner följs och att köket utvecklas. Du är även van vid att arbeta självständigt och har ett stort öga för detaljer. Vi kräver mycket av dig men kommer också att ge mycket tillbaka. Hos oss det finns stora möjligheter för utveckling samt för dig att få utlopp för din kreativitet.
Du kommer ansvara för beställningar, inventering, schemaläggning samt viss köksekonomi. Självklart ska du också kunna leverera mat till våra gäster som du med stolthet kan stå för.
Att du arbetat som köksmästare i några år och att du har ett stort matintresse är ett krav. Ett stort plus om du har ett intresse för BBQ och det amerikanska köket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: nadine@theoldsmokehouse.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läckersta Smedsudden AB
(org.nr 556352-6218)
Smedsuddsvägen 1 (visa karta
)
132 46 SALTSJÖ-BOO Jobbnummer
9455384