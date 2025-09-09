Npct / Pilot Till Saab AB
Saab AB / Pilotjobb / Nyköping Visa alla pilotjobb i Nyköping
2025-09-09
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Nyköping
, Norrköping
, Nynäshamn
, Botkyrka
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Special Flight Operations (SFO) är en sektion inom Saab Flight Operations som bedriver flygverksamhet inom områdena brandbekämpningsflyg, målflyg, elektronisk störning, flygmätning av inflygningssystem, samt att sektionen även innehåller en godkänd flygskola (ATO). Flygverksamheten bedrivs både nationellt och internationellt.
Vi söker nu en pilot som även kan verka som administrativt stöd och inneha en roll som NP-CT på sektionen. Du kommer att spela en nyckelroll i den flygoperativa verksamheten i vår fortsatta utveckling framåt. Vi opererar i dag en Learjet 35, fem MU-2 samt fyra ATO-802 FireBoss.
I rollen som NP-CT kommer du att ansvara för träning och stödja ledande befattningar på sektionen. Du kommer även att tjänstgöra som pilot på ett eller flera av Saab SFO 's flygplan inom flygmätning, målflyg och brandflyg. Din roll kommer att vara avgörande för att upprätthålla vår höga standard på flygsäkerhet och operativ effektivitet.
Dina uppgifter kommer att vara:
* Flygoperation inom sektionens flygningar
* Säkerställa fullständig efterlevnad av EASA-regler och Saabs operativa standarder
* Genomföra flygförberedelser, genomgångar och dokumentation efter flygningen
* Som NP-CT ansvara för besättningarnas tränings- och komptenskontroller samt att planera dessa träningar. Du kommer även att administrera utbildningsdokumentation.
* Assistera NP-FO i det löpande flygsäkerhetsarbetet
* Delta i administrativa uppgifter inom organisationen genom att assistera andra funktioner inom SFO.Publiceringsdatum2025-09-09Profil
Vi söker dig med ett stort flygintresse och känsla för flygsäkerhet. Du behöver god administrativ förmåga, samt att enkelt kunna sätta dig in i regelverk och ledningssystem. Du har flerårig flygerfarenhet från skiftande varsamheter både inom och utanför Sverige.
Vi söker någon som kan ta rolen som NP-CT och ansvara för administrationen för Crew Training. Du är flexibel, anpassningsbar och prestigelös, vilket innebär att du gärna tar dig an frågor även utanför ditt direkta ansvarsområde. Du är också beredd att delta i den operativa verksamheten, både nationellt och internationellt, och ta ett aktivt ansvar för att i arbetet med att upprätthålla en verksamhet med högt flygsäkerhetsfokus.
Formella krav;
* Giltigt EASA ATPL eller CPL med ATPL teori
* Giltigt klass 1 läkarintyg
* Minsta totala flygtid: 3000 timmar
* Minsta totala flygtid PIC: 1000 timmar
* Minsta totala flygtid turboprop eller jet 1500 timmar
* ICAO engelska nivå 5 eller högre
* B-körkort.
* Erfarenhet av liknande roll Som NP-CT eller annan kunskap inom Crew Training.
Meriterande;
* Erfarenhet av flygning klassad som högriskoperation
* TRI behörighet
* Erfarenhet som ledande befattning inom flygbolag
Sök idag för att inte missa den här chansen, vi ser fram emot din ansökan!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_35790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9499398