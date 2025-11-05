Noot servis
Hotel AB Bastionen / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel AB Bastionen i Göteborg
Servis till Noot Nordik Kitchen & Bar
Noot är en restaurang som lagar nynordisk mat baserad på närodlade råvaror i säsong. Hållbarhet, närodlat, zero waste och i säsong är ord vi lever efter. Det är inte fine dining även om vi är ambitiösa i restaurangupplevelsen vi vill förmedla.
Vi behöver förstärka teamet med nya medarbetare som är serviceinriktad, tycker om att sälja och har ett stort intresse för mat och dryck i kombination.
Du är en social, positiv och stresstålig person och har ett genuint intresse för restaurangbranschen och sätter alltid gästen i fokus.
Att leverera service på en hög nivå i alla situationer är en självklarhet för dig och du trivs när det är högt tempo.
Du vill tillhöra ett team som alltid strävar efter att bli bättre och utmana sig.
Vinkunskaper och serveringserfarenhet är ett krav.
Arbetstiderna är varierande och styrs av våra öppettider.
Noot Nordik Kitchen & Bar tillhör hotellkedjan Radisson Blu. Det innebär vissa riktlinjer att följa men också trygghet i fråga om till exempel anställningsavtal.
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
VI ERBJUDER:
Anställning på ett internationellt hotell.
Kollektivavtal
Anställningen är tillsvidareanställning 100 %.
Oregelbundna arbetstider
RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL
Med bästa läget i stan och en fantastisk personal levererar vi förstklassig service till våra gäster. Vårt mål är att vara Göteborgs bästa hotellarbetsplats. Vi har 355 hotellrum och sviter, bar & restaurang, stor konferensavdelning och fantastiska publika ytor för event upp till 1000 personer. Vi hoppas du vill vara en del av Team Radisson. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel AB Bastionen
(org.nr 556129-2037) Arbetsplats
Radisson Blu Scandinavia Hotel Jobbnummer
9589108