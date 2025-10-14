Nogelteknolog, Fransstylist

Davtyan, Tsaghik / Hälsojobb / Ängelholm
2025-10-14


Nagelterapeut och Fransstylist sökes.
Vi söker en skicklig och kreativ nagelterapeut och fransstylist till vår eleganta salong i centrala stad.
Om rollen:
• Arbeta med manikyr och pedikyr. (Fransstylist).
• Skapa en avslappnande och inspirerande upplevelse för varje kund.
• Hålla hygien- och kvalitetsstandard.
Vi söker dig som:
• Är utbildad nagelterapeut / manikyrist (fransstylist) med erfarenhet.
• Är noggrann, serviceinriktad och uppmärksam på detaljer.
• Är kommunikativ, lätt att samarbeta med.
Vi erbjuder:
• Bekvämt arbetsschema.
• Modern och ljus arbetsmiljö i centrala stad.
• Kreativa och inspirerande kollegor.

Så ansöker du:
Skicka ditt CV samt bilder på tidigare arbeten eller länk till din Instagramprofil till:
LjusochLugn@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: Ljusochlugn@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nagelterapeut elrFransstylist".

Arbetsgivare
Davtyan, Tsaghik
Storgatan 48 (visa karta)
262 32  ÄNGELHOLM

Arbetsplats
Davtyan Tsaghik

Jobbnummer
9554883

