Nogelteknolog, Fransstylist
2025-11-03
Nagelterapeut och Fransstylist sökes.
Vi söker en skicklig och kreativ nagelterapeut och fransstylist till vår eleganta salong i centrala stad.
Om rollen:
• Arbeta med manikyr och pedikyr. (Fransstylist).
• Skapa en avslappnande och inspirerande upplevelse för varje kund.
• Hålla hygien- och kvalitetsstandard.
Vi söker dig som:
• Är utbildad nagelterapeut / manikyrist (fransstylist) med erfarenhet.
• Är noggrann, serviceinriktad och uppmärksam på detaljer.
• Är kommunikativ, lätt att samarbeta med.
Vi erbjuder:
• Bekvämt arbetsschema.
• Modern och ljus arbetsmiljö i centrala stad.
• Kreativa och inspirerande kollegor.
Så ansöker du:
Skicka ditt CV samt bilder på tidigare arbeten eller länk till din Instagramprofil till:LjusochLugn@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: Ljusochlugn@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nagelterapeut elrFransstylist".
Storgatan 48 (visa karta
)
262 32 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Davtyan Tsaghik Jobbnummer
9586886