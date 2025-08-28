NOC-tekniker
Är du en lösningsorienterad, nyfiken och driven person med teknisk kompetens? Vill du arbeta som NOC-tekniker med övervakning och nätverkshantering i innovativa miljöer? Här får du växa tillsammans med erfarna kollegor och verkligen göra skillnad!
Om rollen
Som NOC-tekniker kliver du in i en spännande och betydelsefull roll där du blir en nyckelperson för drift och underhåll av nätverk. Du kommer bland annat att arbeta med:
• Övervakning och hantering av nätverk att säkerställa stabil drift och funktionalitet.
• Felsöka och lösa incidenter som omfattar både routing- och switchingproblem.
• Hantera konfigurationer och förändringar i nätverksmiljöer.
• Dokumentera åtgärder och bidra till att förbättra processer och rutiner.
• Samarbeta med och eskalera ärenden vidare till andra interna team och externa parter för effektiv drift.
• Delta i projekt för att modernisera och utveckla nätverksinfrastrukturen.
Om dig
Vi söker dig som är driven, nyfiken och gillar att ta initiativ. Du motiveras av att lära dig nytt och ser utmaningar som en chans att växa. Din aktiva inställning och vilja att utvecklas är avgörande för att lyckas i rollen. Du arbetar strukturerat och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Med dessa egenskaper bidrar du till både din egen och teamets framgång. Du talar och skriver svenska samt engelska obehindrat.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av routing och switching, med fördel inom Cisco och Juniper.
• Kunskaper om MPLS och en grundläggande förståelse för nätverkssäkerhet.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av arbete med brandväggar
• Kunskap om datacenterlösningar.
• Tidigare bakgrund som NOC-tekniker eller drifttekniker.
• Erfarenhet från säkerhetskänslig verksamhet.
Övrig information
Plats: Stockholm
Start: Så snart som möjligt, med hänsyn till uppsägningstid.
Arbetstid: Dagtid 8-17 (beredskapstjänst kan förekomma i vissa uppdrag)
För anställning kan krävas godkänd bakgrundskontroll liksom godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras, i de fall anställningen innefattar säkerhetsklassning. Med anledning av detta krävs även svenskt alternativt nordiskt medborgarskap.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Manager Hanna Malmenbratt: hanna.malmenbratt@acely.se
Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Detta är ett heltidsjobb.
Acely AB (org.nr 556907-9816)
9481150