NOC Operatör
2025-09-02
NOC Operatör till Transtema Nu söker vi dig som vill vara med och driftsäkra infrastruktur inom mobilnät, kommunikationsnät samt siterelaterade utrustningar. Du kommer att tillhöra Network Operations Center, NOC, och arbeta från vårt kontor i Gävle. Du kommer att ingå i ett team där du får hantera nätutrustning och dess trafik, men även hantera angränsande infrastrukturnära uppdrag inom telekom och datakom. Varmt välkommen med din ansökan!
Om tjänsten Som NOC Operatör kommer du att jobba i ett team vars huvuduppdrag är att hålla våra kunders tjänster fritt från driftstörningar 24/7 - 365 dagar om året.
Du kommer att övervaka, registrera, prioritera, åtgärda inkommande larm och ärenden. När du gjort allt som går att genomföra från NOC så eskalerar du ärendena vidare till andra instanser eller fältorganisation. Du ansvarar också för att övervaka att planerade arbeten utförs enligt uppsatta processer.
Eftersom du kommer att ingå i 24/7/365-driften förväntas du arbeta i skift vilket innebär att du kommer att arbeta dags-, kvälls-, natt- och helg-pass. Dina pass planeras och schemaläggs med framförhållning, men ibland uppstår behov med kort varsel där behov av extra pass kan uppstå. Tillsammans arbetar teamet för att säkerställa att det ständigt levereras ett felfritt nätverk, förbättrade förutsättningar och en arbetsplats med glimten i ögat.
Några av dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:
Övervaka inkommande larm, ärenden och avvikelser
Skapa, logga och dokumentera felhanteringsärenden
Analysera, felsöka och åtgärda ärendena
Analysera, godkänna och hantera planerade arbeten i näten
Eskalera ärenden till relevanta parter via stödsystem, samtal eller mail
Sköta in- och utpasseringar på siter
Hantera alla ärenden utifrån överenskomna SLA/KPI-nivåer
Vara SPOC för olika typer av driftsärenden som berör våra kunder
Vi söker dig som Har kännedom om drift av olika nät inom IP-nät, våglängdsnät, kritiska infrastrukturer samt dess roll och relation till andra nät och slutanvändartjänster.
Har en förståelse och ett intresse av att arbeta i många olika händelsestyrda driftsmiljöer och kan arbeta med flertalet parallella IT applikationer och verktyg.
Kan vara flexibel och hoppa in och arbeta extra pass vid oplanerad frånvaro eller vid hög arbetsbelastning samt kan arbeta skiftgång dag, kväll, natt och helg.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med NOC/drift/support eller liknande arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du har certifikat som CCNA/CCNP eller befinner dig i slutskedet av en utbildning inom datornätverk eller nätverksteknik.
Vem är du? Vi tror att du som söker tjänsten vill vara en del av en organisation som växer där ingen dag är den andra lik. Som person är du problemlösande, noggrann och har en mycket god kommunikativ förmåga. Du är en lagspelare ut i fingerspetsarna som under dina arbetsdagar arbetar efter kundernas och teamets bästa. Då arbetsbelastningen kan variera är det viktigt att du har förmåga att hantera flera ärenden samtidigt samt prioritera de olika arbetsuppgifterna under stressade perioder. Slutligen har du ett proaktivt arbetssätt, utmanar det som är otydligt och kan bli bättre samt har en pragmatisk inställning till att arbeta reaktivt.
Vi på Transtema tror att mångfald bidrar till en mer dynamisk och kreativ arbetsmiljö som gör att fler trivs på jobbet. Vi hoppas därför att du som söker, med din bakgrund och kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi erbjuder Våra medarbetare är vår största tillgång och det är viktigt för oss att du trivs på jobbet. Vi är stolta över den drivkraft som finns inom Transtema och vi vill att alla medarbetare ska vara engagerade i att utveckla verksamheten. Vi erbjuder en utmanande och utvecklande miljö, ett omväxlande arbete och möjlighet till kompetensutveckling. Vår kultur genomsyras av våra värdeord - att tänka nytt, visa respekt och ta ansvar.
Om oss Transtema ser till att nätet fungerar! Vi vill vara den naturliga partnern när det gäller att designa, bygga, underhålla och sköta driften av olika typer av kommunikationsnät och infrastruktur. Vi finns över hela Sverige och Norge och våra tekniker är tillgängliga 24 timmar om dygnet för att se till att våra kunders nät alltid fungerar.
Vi arbetar aktivt med hållbarhet utifrån fyra aspekter - våra medarbetare, vår affär, vår miljö och vårt engagemang.
Våra medarbetare är vår största tillgång och vår ambition är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Vi har en värderingsstyrd företagskultur och arbetar aktivt med kompetensutveckling, inkludering och att erbjuda en trygg arbetsplats för alla.
Övrig information Placeringsort: Gävle (on site)
Start: Enligt ök.
Omfattning: Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Treskift; dag, kväll och natt under vardag och helg.
I denna rekrytering kan vi komma att utföra en säkerhetsprövning och registerkontroll.
Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan!
Vid frågor om tjänsten, kontakta Magnus Vagfalvi, avdelningschef NOC. magnus.vagfalvi@transtema.com
