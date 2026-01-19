Noblaskolan Nya Hovås söker timvikarier
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungsbacka
, Alingsås
, Ale
eller i hela Sverige
Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Noblaskolan Nya Hovås söker timvikarier!
Är du lugn, flexibel och kan ställa upp med kort varsel? Nu söker vi timvikarier till våra tre enheter; förskola, F-5 med fritidshem och 6-9.
Vi ser att du som söker tjänsten är lugn, trygg och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Som timvikarie hos oss krävs det att du kan ställa upp både med kort varsel och med längre tidsförberedelse, samt ha kontakt med skolornas vikariesamordnare.
Du är en strukturerad person, som vet vikten av att skapa goda relationer för bästa resultat. Du har även ett trevligt och professionellt bemötande gentemot barn, elever, vårdnadshavare och kollegor.
Mer om tjänsten
Tjänsterna är baserade på timmar och du kan både bli uppbokad i förväg men också bli tillfrågad samma dag. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen omgående, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att maila intresse till vår vikariesamordnare:malin.henningsson@noblaskolan.sePubliceringsdatum2026-01-19Övrig information
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Noblaskolan Jobbnummer
9693102