NO-lärare till Västerholmsskolan
2025-08-15
Om jobbet
Är du en legitimerad lärare med behörighet i NO-ämnena för årskurs 7-9? Vill du arbeta i en skola där nyfikenhet, engagemang och samarbete driver undervisningen framåt? Då kan det vara dig vi letar efter!
Vi på Västerholm söker nu en NO-lärare för årskurs 7-9. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
På Västerholm strävar vi efter högkvalitativ undervisning i en trygg och stimulerande miljö. Vi har höga förväntningar på våra elever och arbetar med stort engagemang och ansvar för att varje elev ska få möjlighet att nå sin fulla potential - både kunskapsmässigt, socialt och kreativt. Här värdesätter vi det kollegiala samarbetet högt och tror på kraften i ett starkt team.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i NO-ämnena för årskurs 7-9. Du brinner för att göra naturvetenskap spännande och tillgängligt för alla elever. Du är trygg i din pedagogiska roll och skapar en undervisning som är tydlig, inspirerande och anpassad efter elevernas olika behov. Du har god förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisningen enligt gällande styrdokument, och du möter eleverna med både tydlighet och värme.
På Västerholm tror vi på styrkan i att arbeta tillsammans. Vi värdesätter kollegialt samarbete högt och du kommer att arbeta sida vid sida med en kollega i NO-ämnet. Tillsammans planerar och utvecklar ni undervisningen, delar erfarenheter och stöttar varandra för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas och utvecklas.Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Västerholm är en F-9-skola belägen mitt i Skärholmen, med goda kommunikationer via både buss och tunnelbana. Vår vision är enkel men kraftfull: Alla ska lyckas!
Vi arbetar efter ledorden: Trygghet, ansvar och kunskap - vår kompass på kunskapens resa.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
I samband med rekryteringsprocessen kommer vi att hantera dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
