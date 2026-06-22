No/tk-lärare åk 7-9
Värmdö Kommun / Grundskollärarjobb / Värmdö Visa alla grundskollärarjobb i Värmdö
2026-06-22
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Djurö skola är en av fyra skolor som ingår i Värmdö skärgårdsskolors rektorsområde. Utöver Djurö skola ingår Möja skola, Runmarö skola och Svartsö skola. Rektorsområdets geografiska område börjar vid Fågelbrolandet i Strömma, sträcker sig ut mot havet och omfattar alla öar utan broförbindelse. Du kommer att jobba på Djurö skola som är en F-9-skola med ca 300 elever och som ligger på fastlandet.
Vår vision: Här får jag vara den jag är, växa, utvecklas och lära för livet.
Tillsammans bygger vi broar mellan öar, människor och verksamheter.
Du kommer huvudsakligen att undervisa i åk 7-9. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisningen i de grupper du undervisar i. Du har ett nära samarbete kring bland annat planering och elevhälsa, med kollegor i arbetslaget samt övriga pedagoger, skolledare och elevhälsoteam på Djurö. Som lärare i Värmdö skärgårdsskolor är uppdraget måluppfyllelse för alla elever.
Vi söker dig som är legitimerad lärare för no-ämnena och gärna ytterligare något ämne. Du har väl vitsordad erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever. Du har ett medvetet pedagogiskt arbetssätt där elevens delaktighet och ansvar är en självklarhet. Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll och att du är tydlig gentemot barn, föräldrar och kollegor. Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.
Anställningen avser en deltidstjänst på 70-80 % och är en tillsvidareanställning med tillträde 11 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande så registrera gärna din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig personal i Värmdö kommun.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Välkommen med din ansökan senast 26 juli 2026!
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Skogsbovägen 9 (visa karta
)
134 30 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Djurö skola Jobbnummer
9972952