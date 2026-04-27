2026-04-27
NO/SO åk 1-3
Sidsjö Fristående Grundskola i natursköna Sidsjö rekryterar en tillsvidaretjänst inom NO/SO i arbetslag F-3. Mentorskap ingår samt pedagogiska konferenser och arbetslagsmöten. Vi ser av stort värde att du brinner för dina ämnen då vi har en profil inom naturvetenskap.
Välkommen till en skola som präglas av värme, engagemang och arbetsgemenskap. Vi arbetar dagligen med våra nära relationer till eleverna och därmed deras kunskapsinhämtning. För att söka denna tjänst, vänligen mejla ditt CV med ett personligt brev om dig och varför du söker till oss. Din ansökan vill vi ha så snart du kan då tjänsten tillsätts löpande. Maila till linda.stromstahl@sfg.se Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Du ska ha lärarlegitimation som ger behörighet att undervisa i åk 1-3.
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper i klassrummet. Meriterande är erfarenhet från yrket samt förmåga att skapa differentierad undervisning med anpassningar som ger möjlighet för alla våra elever att lyckas och känna lust till skolarbetet.
Anställningens omfattning
Tillträde: 2026-08-13
Tjänst: 100 % Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: linda.stromstahl@sfg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sidsjö Fristående Grundskola AB
(org.nr 556731-4595), http://www.sfg.se
Paviljongvägen 31 (visa karta
)
852 40 SUNDSVALL Arbetsplats
Sidsjö Fristående Grundskola Kontakt
Facklig Sveriges Lärare
Helena Valis helena.valis@sfg.se Jobbnummer
9876699