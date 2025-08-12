NO och tekniklärare + förstelärartjänst
2025-08-12
Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor. Montessori Mondial består av 11 grundskolor varav sex med integrerad förskola. Skolorna bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik och optimala lärmiljöer. Vi är en F-9 skola med ca 150 elever och en förskola med ca 50 barn. Skolan ligger ett stenkast från Grönsta Gärde och endast 10 minuter med buss från Ropsten T-banestation.
Legitimerad lärare i NO och TK
Till Montessori Mondial Lidingö söker vi en legitimerad NO- och TK-lärare som ser, utmanar och stödjer våra elever i deras kunskapsutveckling för att nå så långt som möjligt. Tjänsten riktar sig till åk 7-9 i NO samt åk 6-9 i Teknik. Du kommer att ingå i ett arbetslag som du arbetar tätt ihop med och du kommer att ha ett nära samarbete med skolans lärare och övrig personal. Vi strävar efter att all pedagogisk personal på Mondialskolorna har gemensamma studiedagar där samtliga medarbetare är del av det samlade kvalitetsarbetet. Montessori Mondial Lidingö har ett högstadium som varje år åker på utbytesresor i Europa. Vi arbetar utifrån ett starkt hållbarhetsperspektiv på skolan.
Ditt uppdrag
Som lärare i NO och TK på Montessori Mondial Lidingö ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och skolans verksamhetsplan. Du som lärare sätter alltid eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum och du har kontinuerlig kontakt med eleverna genom att dokumentera och samtala med dem kring deras kunskapsutveckling. Du vill ständigt utvecklas som pedagog och intresserar dig för att utvärdera och följa upp elevernas lärande. Du kommer även att vara mentor för en klass.
Är du rätt person för tjänsten?
Vi söker en engagerad och relationsinriktad NO- och TK-lärare som med värme och tydlighet kan leda våra elever genom sin kunskapsutveckling. För oss är det viktigt att varje elev känner sig trygg och sedd samt att undervisningen präglas av glädje och meningsfullhet. Du kommer att ha en nyckelroll i att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig, samarbeta och lösa praktiska uppgifter.
Du kan också erbjudas en förstelärartjänst där du leder och utvecklar vårt internationella arbete, skapar samarbeten över gränser och ger eleverna möjligheten att växa som globala medborgare. Vi söker en engagerad lärare som vill inspirera elever att förstå världen och sin plats i den. Hos oss arbetar vi aktivt med FN-frågor, mänskliga rättigheter och globala perspektiv och driver internationella projekt genom Erasmus, såsom utbytesresor med eleverna och jobbskuggningar.
Bli en del av en skola där varje dag är ett steg mot en mer hållbar och fredlig framtid.
Tjänsten är en tillsvidare på 100% med start så snart som möjligt.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättningen kan komma att ske skyndsamt. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Kicki Blomberg på 072-227 80 72 eller mailadress kristina.blomberg@montessorimondial.se
