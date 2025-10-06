Nissar (runners)
2025-10-06
Är du en positiv, social och aktiv person som trivs i en föränderlig miljö med ett högt tempo? Då kan denna roll vara något för dig! Vi söker just nu flera personer för rollen som Runner som vill bli en del av vårt team.
Hur din nya roll kommer att vara
Rollen som Runner är ett perfekt jobb för dig som precis tagit studenten eller vill ha extra knäck på helgerna.
Jobbet går ut på att gå runt och plocka glas och dylikt på våra nattklubbar, vara stresståliga och kunna jobba sena nätter.
Runners - med erfarenhet från restaurang och allra helst en liknande roll. Som servisens högra hand och hjälpreda är det viktigt att du är prestigelös, samt har mycket vilja och en bra överblick. Att du är glad, varm och vill utvecklas är också avgörande!
Vi önskar att runners hanterar det svenska och engelska språket obehindrat, för att kunna kommunicera med både gäster och kollegor.
Tider, startdatum och övrig info:
Tjänsten går ut på timmar, med omgående start. Arbetstiderna kan variera och vara förlagda på kvällar och nätter på helgerna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
via mail
E-post: chill@live.se
