Nipanskolan, lärare teknik åk 6-9
2026-03-11
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.
Nipanskolan är centralt belägen på norra sidan av Ångermanälven i Sollefteå tätort. Skolan har ca 430 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi är sammanlagt ett 60-tal anställda, alla yrkeskategorier inkluderade. Vid skolan finns ett flertal förstelärare, och kompetensen även i övrigt hos personalstyrkan är hög och värdesätts av skolledningen. Skolan är också en av Mittuniversitetets partnerskolor för dess lärarutbildning.
På Nipanskolan jobbar vi kontinuerligt med gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Kompetensutvecklingsinsatserna har haft lite olika innehåll (SKUA, Klassrumsledarskap, Lektionsdesign), men det övergripande syftet har varit att utveckla det kollegiala lärandet. Under läsåret 25/26 har vi också arbetat med kollegabesök.
Nipanskolan är alltså en relativt stor enhet som skapar ett antal fördelar, bland annat:
* starka ämneslag med flera lärare som undervisar i samma ämne.
* en väl utbyggd elevhälsa med kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och tillgång till skolpsykolog.
* goda möjligheter till stadieövergripande samarbeten
* ett välfungerande skolbibliotek med daglig bemanning
Du undervisar i ämnet teknik i årskurserna 6-9, med huvuddelen av tjänsten i årskurserna 7-9. I tjänsten ingår även mentorskap för en klass i åk 7-9 tillsammans med en kollega. Undervisningen i teknik kan på sikt komma att kombineras med annat ämne, och tjänstens innehåll kan komma att förändras över tid. Vi ser därför gärna att du även har kompetens inom hela NO-området.
Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt med mera.Kvalifikationer
Behörig och legitimerad att undervisa i ämnet teknik. Utifrån rådande läge på arbetsmarknaden kan dock andra kompetenser komma att tas i beaktande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
