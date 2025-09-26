Neuropsykolog sökes till Öppenvård!
2025-09-26
Psykolog till delad tjänst Vuxenhabilitering och Hjärnskaderehabilitering sökes!
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus AB är en länsövergripande klinik.
Vi bedriver högspecialiserad rehabilitering inom områdena hjärnskada, kronisk smärta, postpolio, neuromuskulära sjukdomar och vuxenhabilitering. Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Kliniken har verksamhet vid Danderyds sjukhus och vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Vi söker en psykolog (100 %, ersättning pensionsavgång) till klinikens hjärnskaderehabilitering öppenvård och Vuxenhabilitering, båda enheter placerade i Huddinge. Tjänsten är delad jämnt mellan båda teamen, dvs 50 % Hjärnskaderehabilitering och 50 % Vuxenhabilitering.
Inom hjärnskaderehabilitering kommer du att arbeta med bedömning och behandling av patienter i åldern 18 - 65 år med medelsvåra konsekvenser efter förvärvad hjärnskada. De flesta patienterna kommer till oss för att få hjälp att återgå i arbete. Patienten deltar i antingen ett förmågehöjande eller arbetsinriktat program beroende på skadans omfattning. Den intensiva rehabiliteringen startar efter en bedömningsperiod där varje yrkesgrupp utreder och gör sin bedömning. Psykologens roll i teamet är att bidra med psykologisk och teoretisk kompetens. Arbetet bedrivs i team bestående av psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut, instruktör, kurator, logoped, läkare, sjuksköterska och medicinsk sekreterare.
Inom Vuxenhabiliteringen erbjuds högspecialiserad vård och behandling till vuxna patienter med tidigt förvärvade rörelsenedsättningar, både med och utan kognitiva nedsättningar. Det högspecialiserade arbetet fokuserar på patienter i behov av ett helt team för bedömning och insatser, och på teambedömning för patienter med Neuromuskulära sjukdomar inom Nationellt Högspecialiserad Vård (NHV). Teamet, som liknar hjärnskadas, arbetar länsövergripande.
Kliniken erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Publicering sdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är neuropsykologiska utredningar, psykologisk behandling individuellt och i grupp samt kognitiv träning. I arbetet ingår även utvecklingsarbete och undervisning om hjärnskador och dess påverkan på de kognitiva funktionerna och beteendet till patienter och närstående. Patientarbetet sker både genom enskilda kontakter och i gruppverksamhet tillsammans med kollega.Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog med erfarenhet från neuropsykologiskt utrednings- och behandlingsarbete. Önskvärt är erfarenhet från habilitering.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Eftersom varje rehabiliteringsperiod är individuellt anpassad behöver du vara nyfiken och kreativ. Du har god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete, samt har lätt för att uttrycka Dig i tal och skrift. Du tycker om nätverksarbete och att arbeta tätt tillsammans med teamkollegor, samtidigt som du självständigt driver ditt arbete framåt. Du har god förmåga att samarbeta samt är lyhörd och flexibel för patienter, teamkollegor och övriga samarbetspartners.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm på Danderyds sjukhus har ett regionövergripande uppdrag. Vi bedriver högspecialiserad rehabilitering av patienter inom områdena hjärnskada, kronisk smärta, postpolio, neuromuskulära sjukdomar, vuxenhabilitering samt försäkringsmedicin. Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).
