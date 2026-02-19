.NET-utvecklare med erfarenhet av WPF
2026-02-19
Hej där! Vill du bli en del av ett duktigt team konsulter i ett bolag med snart 30 års erfarenhet? Avalon Mälardalen växer och vi är redo att välkomna en kollega till genomskapen. Vi ses!
Din framtid hos oss
I snart 30 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Innovationsarbetet pågår såklart fortfarande och nu har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Med hjälp av vår innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik till mjukvaruutveckling för moderna molnplattformar. Vill du vara med oss och göra skillnad?
Som konsult inom mjukvaruutveckling blir du en del av teamet på Avalon och jobbar i tekniska uppdrag ute hos kund. Du kommer främst jobba i R&D-projekt för att utveckla lösningar för industriella tillämpningar. Du kommer samverka med andra team, tex inom inbyggd mjukvara och hårdvara. Det gör rollen dynamisk och du har chans att jobba brett. Om du har intresse för inbyggda system så kommer du hitta många tekniska utmaningar att sätta tänderna i.
Du blir en del av ett sammansvetsat team i Västerås med många olika intressen och kompetenser. Arbete tillsammans med våra kunder blandas med spelkvällar, friluftsgrillar, vinprovningar och härliga konferenser med hela bolaget.
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål. Vi söker dig som
Är initiativtagande, hänsynstagande, vetgirig och kreativ
Har en högskoleutbildning inom systemvetenskap eller liknande tekniskt område
Har minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling inom .NET och applikationsutveckling för industriella tillämpningar
Har goda kunskaper i C#, .Net och WPF (det är meriterande om du även har kunskaper i realtidssystem och C/C++)
Det är meriterande om du har erfarenhet av robotik
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Vår kultur Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte tar emot några ansökningar via mail, det är för att hantera personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem.
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Tomas Rydh, Business Manager i Västerås tomas.rydh@avaloninnovaiton.com
Andreas Larsson, Team Leader i Västerås andreas.larsson@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av annonser eller andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
