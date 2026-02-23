Nefrolog till medicinkliniken
Njurmottagningen i Nyköping ligger i framkant i omhändertagandet av patienter med njursjukdomar och är angelägna om att fortsätta utveckla detta.
I Nyköping finns en njur- och dialysmottagning med ca 25 patienter med HD och 20 med PD och vi har en njurmottagning med uppföljning av patienter med njursvikt, olika njursjukdomar och transplanterade. Njurmottagningen rymmer en dagvårdsdel där vi ger intravenösa behandlingar och där patienter vårdas över dagen tex i samband med njurbiopsi.
Våra njur- och dialyspatienter vårdas vid behov inneliggande på medicinsk vårdavdelning. Vi har god bemanning med erfarna njur- och dialyssjuksköterskor. Vi har under senaste åren framgångsrikt byggt upp verksamheten från att bara vara en mycket liten enhet till en i princip komplett enhet där det enda vi egentligen saknar är kärlkirurgisk kompetens, patienterna får åka till Eskilstuna för accesskirurgi.
Vi har ett mycket nära samarbete med njur- och dialysenheten på Kullbergska sjukhuset och gott samarbete med njurmedicin på regionsjukhuset i Eskilstuna.
Vi har nu två nefrologer som båda jobbar deltid och en ST-läkare är färdig nefrolog om ett par år.
Medicinkliniken Nyköping är en förhållandevis stor och mycket välfungerande klinik. Vi har medicinsk intermediärvårdsavdelning (MIMA), en delad akutvårdsavdelning samt två egna medicinska vårdavdelningar. Många på kliniken är intresserade av utvecklingsarbete och vi arbetar ständigt med att förbättra vården exv genom kloka kliniska val och hospital at home. Vi har välfungerande team med subspecialister inom alla internmedicinska specialiteter.
Vi vinnlägger oss om att våra medarbetare ska trivas och erbjuder flexibilitet vad gäller tjänstgöringsgrad, delad tjänstgöring mm.Arbetsuppgifter
Du är njurspecialist som önskar en bred verksamhet. Vi ser gärna att du är intresserad av kvalitets- och förbättringsarbete.
Din kompetens
Du är legitimerad specialistläkare i nefrologi och helst också internmedicin. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, social kompetens och samarbetsförmåga
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Moa Forssberg Läkarchef, 0155 46 07 55.
Fackliga företrädare Jonas Adolfsson och övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på medicinkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
