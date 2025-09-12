NC-operatör till Stansmaskin!
Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Söderköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Söderköping
2025-09-12
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Söderköping
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige
*
Vi söker nu en driven NC-operatör till en av våra kunder i Söderköping!Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Som NC operatör kommer du arbeta hos kundföretaget inom tillverkningsindustrin och och arbeta i en av deras stansmaskiner. En mycket viktig funktion som tillhör själva hjärtat i produktionen.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: ordinarie arbetstider är 2-skift. (Eventuellt kan möjligheten finnas till dagtid)
Uppdraget är långsiktigt och planeras pågå tillsvidare där det finns goda möjligheter att erbjudas anställning hos kundföretaget på sikt.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta:
Stansning av plåt och metall detaljer.
Programmering av maskiner med Thulus och programvaran NC express.
Du kommer dagligen använda dig av ritningsläsning.
Löpande avvikelse och kvalitetskontroller/mätning.
Vidare kan arbetet innehålla administration, truck och traverskörning samt vara behjälplig för övriga avdelningar i produktionen vid behov.
Vi söker dig som
har:
Industriteknisk gymnasieutbildning inom exempelvis CNC-teknik/teknikprogrammet eller motsvarande.
Vara tekniskt lagd/ inneha goda kunskaper i programmering i styrsystem.
Goda kunskaper i ritningsläsning
Materialkunskap (plåt och metall).
B körkort och tillgång till bil.
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet som exempelvis Stansoperatör/Maskinoperatör/CNC-operatör.
Det är mycket meriterande om du tidigare arbetat med specifikt stansning samt med NC Express sedan tidigare.
Din personlighet önskas präglas av se möjligheter och vara proaktiv till förbättringar i ditt dagliga arbete. Du behöver ha god förmåga att vilja samarbeta med andra, vara ödmjuk med en positiv inställning samt ha en vilja att utvecklas i ditt arbete.
varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10874". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Anna Edholm anna.edholm@montico.se Jobbnummer
9507102