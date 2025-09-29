NC-operatör inom svarvning
Saab AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Jönköping
2025-09-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Jönköping
, Haninge
, Vetlanda
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som NC-operatör med fokus på svarv får du en varierad arbetsdag där du självständigt planerar ditt arbete utifrån en fastställd körplan. Du samarbetar tätt med dina kollegor för att säkerställa en produktion som är både effektiv och håller hög kvalitet. Noggrann dokumentation och uppdaterad protokollföring är också en viktig del av dina ansvarsområden.
Hos oss blir du en viktig del av vår NC-avdelning med 10 medarbetare, där vi arbetar med korta serier och höga toleranskrav, främst på Okuma-maskiner. I vår bearbetningsverkstad, som totalt består av cirka 30 personer, jobbar vi även med fräsning, gnistning, slipning samt ytbehandling, härdning och oförstörande provning (OFP) i material som rostfritt stål, aluminium och titan.
Vi arbetar med moderna tekniker som laserprofilmätning och följer Lean och 5S för en smart, välorganiserad arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi högkvalitativa mekanikprodukter för flyg- och försvarsindustrin, bland annat till Gripen, och du får även möjlighet att bidra till utvecklingsprojekt och prototyptillverkning.
Arbetstiden är förlagd på dagtid, men skiftgång kan förekomma. Publiceringsdatum2025-09-29Profil
Vi söker dig som har ett öga för detaljer och en förmåga att arbeta noggrant med ett högt kvalitetstänk. Du är lugn, organiserad och uppskattar att få hitta nya lösningar på problem. Då kraven på oss är hårda ser vi gärna att du har god förståelse för snäva toleranskrav och att du uppskattar dokumentation. Du har också ett accepterande förhållningssätt oavsett vem du möter och tycker om att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Erfarenhet inom svarvning
* Goda kunskaper i ritningsläsning
* Goda kunskaper i svenska och engelska, för att kunna förstå instruktioner och underlag
Vi tror på att de bästa resultaten uppnås när vi drar nytta av våra olikheter och anser att olika perspektiv berikar vårt arbete, stärker vårt team och skapar en mer kreativ arbetsmiljö. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och din unika bakgrund.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9530067