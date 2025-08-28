Nätverkstekniker till Uppsala!
2025-08-28
Vi söker nu en Senior Nätverkstekniker till en av våra kunder i Uppsala. Rollen passar dig som vill arbeta i en komplex och modern IT-miljö där du får möjlighet att bidra med din expertis inom nätverk och infrastruktur.
Om rollenSom nätverkstekniker kommer du att arbeta med:
Drift, utveckling och förvaltning av nätverkslösningar
Fokus på Cisco-miljöer
Implementation och administration av Software Defined Networking (SDN)
Hantering och optimering av Software Defined Access (SDA)
Du blir en del av ett kunnigt team där du får möjlighet att bidra med din specialistkompetens och samtidigt utvecklas vidare i rollen.
Vi söker dig som har: Flera års erfarenhet som nätverkstekniker eller nätverkskonsult
Djup kunskap inom Cisco-nätverk
Dokumenterad erfarenhet av Software Defined Networking
Praktisk erfarenhet av att arbeta med Software Defined Access
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande: Certifieringar inom Cisco (t.ex. CCNP, CCIE)
Erfarenhet av större och komplexa nätverksmiljöer
Start: Omgående start. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Kontakt
Caroline Biverman caroline.biverman@camai.se
9481449