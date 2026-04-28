Nätverkstekniker till Network South
2026-04-28
Vill du kombinera din tekniska kompetens med en varm kultur och ett meningsfullt uppdrag? Hos oss får du vara med och bygga framtidens nätverk i en roll med stor påverkan och engagerade kollegor.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi villförändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill duvara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Network North har sin stationering i Kiruna och är en del av det virtuella teamet Network North & South, där även Malmberget och Luleå ingår. Tillsammans utgör gruppen en nyckelfunktion inom LKAB:s IT-drift och ansvarar för konfiguration, övervakning, drift och underhåll av vårt koncernövergripande logiska nätverk. Nätverksmiljön är en viktig förutsättning för gruvans dagliga drift.
Teamet arbetar både rutinbaserat och agilt, med ärendehantering via servicedesk samt stöd i projekt. Här finns en stark gemenskap, hög teknisk kompetens och ett stort engagemang, särskilt när det gäller att lösa problem, dela kunskap och stötta varandra över ortsgränserna.
Som nätverkstekniker hos oss arbetar du med konfiguration, drift och underhåll av LKAB:s koncernövergripande logiska nätverk. Du hanterar ärenden som second line-support, felsökning och nyinstallation av nätverksutrustning. Rollen innebär både rutinmässiga uppgifter och inslag av projektarbete, där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av vår IT-infrastruktur. Du blir en del av ett virtuellt team med stark gemenskap och hög teknisk kompetens.
Det här har du med dig
Du är en strukturerad person som trivs med att skapa ordning i komplexa miljöer. Du tar initiativ, driver ditt arbete framåt och vågar ta ansvar även när förutsättningarna inte är helt tydliga. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor, arbetsledning och externa parter. Vidare har du en god analytisk förmåga som hjälper dig att förstå och lösa tekniska utmaningar.
Vi förväntar oss att du har:
Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot nätverksteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort för manuell växellåda
Meriterande för tjänsten är:
Kunskap inom LAN, WAN och WiFi infrastruktur.
Erfarenhet av olika nätverkstekniker tex switching, routing.
Erfarenhet av arbete i större nätverksmiljöer.
Erfarenhet inom nätverkssäkerhet och nätverksövervakning.
Relevanta certifieringar inom området
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, Dagtid Måndag-fredag, beredskap kan förekomma
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Erik Johansson, Gruppchef Network North på 072 532 88 15 eller erik1.johansson@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Ledarna Norra, ledarna.norra@lkab.com
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
