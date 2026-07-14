Nätverkstekniker till Göteborg
BrainMill AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-07-14
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Vill du ha ett jobb där du faktiskt får göra saker — montera utrustning ute hos kunder, lösa problem på plats och se direkt att det du gjort fungerar?
Vi söker en praktiskt lagd nätverkstekniker till Göteborg.Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
BrainMill driver nätverks- och internettjänster under varumärket Neanet åt fastigheter, studentbostäder och organisationer i Göteborg — bland annat på Chalmersområdet. Vi är ett litet, tekniskt vasst företag: korta beslutsvägar moderna verktyg och stort eget ansvar. Nätverksdesign och konfiguration sköts alltmer centralt med AI-stödda verktyg — därför behöver vi nu dig som är våra händer och ögon i fält.
Vad du gör hos oss
Rollen har två sidor — drift och leverans — och du växlar mellan dem varje vecka.
Drift & support
Övervakning: hålla koll på våra övervakningssystem, agera på larm och flagga mönster.
Support: äga hela vår ärendekö — svara, åtgärda och återkoppla till kunderna, tydligt och i tid.
Incidenter: felsöka på plats enligt runbook, hålla huvudet kallt och rapportera vad du ser och gör.
WiFi-felsökning: mäta och felsöka trådlösa nät ute hos kund — vi använder Ekahau och lär dig verktygen.
Leverans
Nya kunder: vara med hela vägen när vi driftsätter — platsbesök, staging och förkonfiguration av utrustning, installation och verifiering på leveransdagen.
Labb & produktutveckling: sköta vårt labb där vi stagar utrustning och testar nya lösningar för Neanet — här provar du också nya konfigurationer innan de når kund.
Genom hela jobbet
Fältarbete: montera switchar, accesspunkter och annan nätverksutrustning, dra och märka patchkablar, hålla teknikrum snygga och dokumenterade.
AI-stödda arbetsflöden: använda våra AI-verktyg för att ta fram konfigurationer ur runbooks, sammanfatta incidenter och skriva dokumentation — och lära dig verifiera resultatet innan det rör kundutrustning.
Vi tror att du
är händig och gillar praktiskt arbete — skruvdragare och kabelsax skrämmer dig inte
har B-körkort
är serviceinriktad och skriver tydligt på svenska och engelska
har grundläggande nätverkskoll: du vet vad en switch, port och VLAN är och kan följa en teknisk instruktion
är strukturerad och självgående — mycket av jobbet sker ensam ute hos kund
är nyfiken och vill lära dig — vi lär dig resten
Meriterande (men inget krav)
YH-utbildning inom nätverksteknik eller erfarenhet av NOC/servicedesk
Erfarenhet av övervakningsverktyg (Grafana, Zabbix, Prometheus eller liknande)
Erfarenhet av WiFi-mätning (Ekahau eller liknande)
Vana att använda AI-assistenter i ditt arbete
Erfarenhet av fiber/fastighetsnät
Vi erbjuder
Fast månadslön, heltid, tillsvidareanställning (inleds med provanställning)
Stort eget ansvar från dag ett och direktkontakt med företagets ägare
Moderna, AI-stödda arbetssätt — du växer in i rollen som den som driver verktygen, inte ersätts av dem
En liten organisation där ditt arbete syns och gör skillnad
Arbetsplats på vårt kontor i GöteborgSå ansöker du
Skicka CV och några rader om dig själv till jobs@brainmill.com
senast 2026-08-17. Urval sker löpande — vänta inte.
Frågor? Mejla oss på jobs@brainmill.com
.
Rekryterings- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Skicka CV och personlig text (eposttext ok) till vår mail.
E-post: jobs@brainmill.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nätverkstekniker Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BrainMill AB
(org.nr 559107-8042), https://neanet.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10002958