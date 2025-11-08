Nätverkstekniker Norrort

Aura Personal AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2025-11-08


Har du erfarenhet av nätverk och vill arbeta i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och service? Vi söker nu en nätverkstekniker till Norrort som trivs med att arbeta praktiskt, driva projekt framåt och säkerställa stabila och säkra nätverkslösningar.

Publiceringsdatum
2025-11-08

Om tjänsten
Som nätverkstekniker ansvarar du för drift, installation och felsökning av nätverk och tillhörande utrustning. Du arbetar med att bygga upp, underhålla och optimera nätverksmiljöer, samt ger support till användare vid behov. Rollen passar dig som är tekniskt kunnig, strukturerad och gillar att lösa problem.

Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av arbete som nätverkstekniker eller liknande roll

Har goda kunskaper inom nätverksdrift, installation och felsökning

Är lösningsorienterad, noggrann och serviceinriktad

Har B-körkort (krav)

Vad vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete inom nätverksteknik

Trygga anställningsvillkor

Möjlighet att växa inom en framtidsbransch

Ett trevligt arbetslag och en stabil arbetsgivare

Är du redo att ta nästa steg som nätverkstekniker? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "474".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Alexandra Carning
alexandra.carning@aurapersonal.se

Jobbnummer
9595484

