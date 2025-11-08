Nätverkstekniker Norrort
Som nätverkstekniker ansvarar du för drift, installation och felsökning av nätverk och tillhörande utrustning. Du arbetar med att bygga upp, underhålla och optimera nätverksmiljöer, samt ger support till användare vid behov. Rollen passar dig som är tekniskt kunnig, strukturerad och gillar att lösa problem.
Som nätverkstekniker ansvarar du för drift, installation och felsökning av nätverk och tillhörande utrustning. Du arbetar med att bygga upp, underhålla och optimera nätverksmiljöer, samt ger support till användare vid behov. Rollen passar dig som är tekniskt kunnig, strukturerad och gillar att lösa problem.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av arbete som nätverkstekniker eller liknande roll
Har goda kunskaper inom nätverksdrift, installation och felsökning
Är lösningsorienterad, noggrann och serviceinriktad
Har B-körkort (krav)
Vad vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete inom nätverksteknik
Trygga anställningsvillkor
Möjlighet att växa inom en framtidsbransch
Ett trevligt arbetslag och en stabil arbetsgivare
Är du redo att ta nästa steg som nätverkstekniker? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
