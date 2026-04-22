Nätverkstekniker
3InfraAS söker via e-AcademyHub AB söker seniora nätverkstekniker - Sundsvall (Hybrid)
E-AcademyHub AB befinner sig i en expansiv digitaliseringsresa och söker nu tre (3) erfarna nätverkstekniker som vill arbeta i en modern, komplex och affärskritisk IT-miljö.
Placering
Sundsvall - Hybrid (distans + på plats)Resor kan förekomma (B-körkort krävs)
Om rollen
Du kommer att arbeta operativt och strategiskt med design, implementation och förvaltning av avancerade nätverkslösningar inom core, WAN och datacenter. Rollen innefattar även felsökning, förändringsarbete och automation i produktionsmiljöer.
Kravprofil
Nätverk & Routing
• Minst 5 års erfarenhet som nätverkstekniker
• Dokumenterad erfarenhet av:
• BGP
• OSPF
• MPLS
• Erfarenhet av design och implementation av core- och WAN-nätverk
Cisco & Infrastruktur
• Minst 1 års erfarenhet av Cisco-plattformar:
• IOS / IOS-XE / NX-OS
• Catalyst / Nexus / ASR
• Erfarenhet av:
• Nexus-switchar
• Cisco ACI
• VXLAN/EVPN
• Spine-Leaf-arkitektur
• Erfarenhet av Cisco Wireless / WLC
Säkerhet & Segmentering
• Minst 3 års erfarenhet av brandväggar (Cisco)
• Erfarenhet av:
• VPN (IPsec, Remote Access, Site-to-Site)
• NAC (Cisco ISE eller likvärdigt)
• Nätverkssegmentering:
• TrustSec
• VRF
• Zero Trust-principer
Datacenter & Automation
• Minst 3 års erfarenhet av datacenterdesign och implementation
• Erfarenhet av:
• Ansible + Git
• REST / NETCONF API:er
• Van att arbeta med:
• Incidenthantering i produktion
• Förändringsledning i komplexa miljöer
• Dokumentation, designbeslut och riskanalyser
Certifiering
• CCIE eller motsvarande dokumenterad kompetens
Meriterande
• Erfarenhet från kritisk infrastruktur (industri/offentlig sektor)
• SAN / Fibre Channel
• Infoblox (DDI: DNS, DHCP, IPAM)
• Automation med Python
• CI/CD för nätverkskonfiguration
Övrigt
• Språk: Svenska & Engelska
• Körkort: B
• Arbetstid: Måndag-Fredag, 07:00-16:00
• Start: Maj 2026
• Lön: Individuell (kollektivavtal finns)
Ansökan
Skicka din ansökan snarast till: cv@e-academyhub.com
Med vänlig hälsning
Conny IsakssonCTO - e-AcademyHub AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: cv@e-academyhub.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sundsvall".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare e-academyhub AB
(org.nr 559238-2674)
Degelmakaregatan 4 (visa karta
)
853 50 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9868823