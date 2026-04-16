Nätverkstekniker
Soros Consulting AB / Supportteknikerjobb / Sundbyberg
2026-04-16
Vi söker en nätverkstekniker till ett uppdrag inom samhällskritisk IT-infrastruktur. Du kommer att arbeta i en modern och komplex datacenter- och nätverksmiljö där hög tillgänglighet, säkerhet och stabil drift är avgörande.
Detta är ett uppdrag för dig som vill utvecklas i en tekniskt avancerad miljö och arbeta med både drift, utveckling och förbättring av nätverkslösningar.
Om uppdraget
Du blir en del av ett team som ansvarar för drift och vidareutveckling av nätverksinfrastrukturen. Rollen innebär ett brett ansvar där du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat, med fokus på att säkerställa stabil och säker datakommunikation.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Hantera incidenter och problem inom nätverksinfrastruktur
Analysera och felsöka i komplexa nätverksmiljöer
Agera specialiststöd för verksamhet och tekniska team
Genomföra förändringar och uppgraderingar enligt etablerade processer
Delta i teknisk kravställning och ta fram lösningsförslag
Medverka i tester och verifiering av system och tjänster
Säkerställa och utveckla dokumentation (nätverksritningar, driftrutiner m.m.)
Arbeta med IT-säkerhetsfrågor kopplat till nätverk och datakommunikationKvalifikationer
Certifiering inom nätverk (CCNA, CCNP eller CCIE)
Minst 2 års erfarenhet som nätverkstekniker i större miljöer (5000+ användare, flera siter)
Erfarenhet av arbete i hög tillgänglighetsmiljöer (high availability)
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Flera nätverkscertifieringar
Erfarenhet av nätverksautomation (t.ex. Ansible, Python)
Erfarenhet av livscykelhantering av infrastruktur
Erfarenhet av arbete med säkerhetsklassad information
Övrig information
Omfattning: 100%
Plats: Sundbyberg, med möjlighet till upp till 50% distansarbete
Säkerhetsprövning krävs
Detta uppdrag passar dig som är lösningsorienterad, strukturerad och trivs i en roll där du får kombinera drift, utveckling och säkerhet i en avancerad IT-miljö.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
