Nätverksledare/Familjehandlare
Sundbybergs kommun / Socialsekreterarjobb / Sundbyberg Visa alla socialsekreterarjobb i Sundbyberg
2025-12-30
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad tillsammans med oss?
Vi söker nu en Nätverksledare/Familjebehandlare till Familjeteamet i Sundbybergs stad.
Vårt uppdrag är att bidra till positiva förändringar för barn, unga och deras familjer och vi hoppas du vill göra det med oss!
Vi söker en erfaren, kunnig och engagerad familjebehandlare till vårt team inom öppenvården i Sundbyberg stad. Tjänsten kombinerar nätverksarbete med familjebehandling där huvudfokus ligger i rollen som nätverksmötesledare.
Det här är en roll för dig som tror på relationers kraft och hållbara förändringsprocesser. Vi har ett genuint fokus på barn, unga och deras familjer och vi söker dig som, liksom vi, vill bidra till förändring på riktigt.Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
Öppenvård barn och unga i Sundbyberg arbetar på uppdrag från barn- och ungdomsenheterna med att erbjuda barn, unga och familjer kvalificerat stöd via insatser som håller hög kvalitet och bygger på evidens, delaktighet och helhetssyn.
Teamet består idag av fjorton familjebehandlare och en gruppledare. Allt behandlingsarbete utgår från ett systemteoretiskt synsätt som betonar samspelet mellan individ, familj och nätverk.
Sedan några år tillbaka har vi i Sundbyberg satsat på att ge såväl behandlare som utredande socialsekreterare och chefer en uppdragsutbildning i grundläggande systemteori/familjeterapi.
Din roll
Som Nätverksmötesledare och Familjebehandlare hos oss arbetar du nära barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd i sin vardag för att förändra dysfunktionella samspelsmönster
Uppdraget innebär att:
• Leda nätverksarbetet och stärka familjers naturliga stödstrukturer
• Genomföra strukturerade behandlingsinsatser för familjer med varierande problematik
• Samarbeta med skola, BUP, socialtjänst och andra viktiga aktörer runt barnet
• Delta i metodutveckling och teamets gemensamma lärande
• Bidra till fortsatt utveckling av öppenvårdens arbetssätt i linje med aktuell forskning
• Sprida kunskap internt om vad nätverksarbete innebär
Vi söker dig som är
• Lugn och trygg i mötet med barn och föräldrar
• Nyfiken och reflekterande i ditt arbete
• Öppen, positiv och relationsskapande i relation med våra familjer, utredande socialsekreterarna och andra samverkanspartners
• Professionell, engagerad och har en genuin vilja att göra skillnad för familjerna vi möterKvalifikationer
• Socionomexamen eller annan likvärdig relevant högskoleexamen
• Systemteoretisk vidareutbildning (motsvarande sk. Steg-1 i psykoterapi)
• Utbildning i och erfarenhet av nätverksarbete
• Erfarenhet av familjebehandling eller öppenvårdsarbete med barn, unga och deras familjer.
• Förmåga att arbeta strukturerat, reflekterande och med fokus på förändring
• Personliga egenskaper väger tungt.
Meriterande
• Kompetens och erfarenhet av att arbeta med familjer där det förekommit våld
• Kompetens och erfarenhet av att arbeta med familjer i deras hemmiljö
• Kunskap om att möta särlevande föräldrar i hög konflikt
Därför kommer du trivas hos oss
Vi är ett team med:
• Hög kompetens, värme, engagemang och humor
• En arbetsmiljö med bra och trevliga lokaler samt hjälpsamma kollegor
• Tid för reflektion, kollegialt lärande och metodutveckling
• Handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
• Ett nära samarbete med utredande enheter där vi stöttar varandra
• Hos oss blir du en del av en verksamhet där personalen trivs och utför ett kvalificerat behandlingsarbete som vi är riktigt stolta över
Sundbybergs stad erbjuder dessutom ett generöst friskvårdsbidrag, förmånscykel, semesterväxling till extra lediga dagar, modern och flexibel förläggning av arbetstid, medlemskap i Sundbybergs kommunanställdas Idrottsförening (SKIF) och rabatterat årskort på simhallen. För den konstintresserade finns möjlighet att bli medlem i konstföreningen Bladoram. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker efter ansökningstidens slut.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Sista ansökningsdag är: 2026-01-16.
Välkommen med din ansökan!
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
45000-49000 kr Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Enhetschef
Caroline Nilsson Bubb caroline.nilssonbubb@sundbyberg.se 070 087 63 04 Jobbnummer
9666569